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Gabriele Stragapede

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Milán, acuerdo cerrado: Kostic ya está en Milán para pasar el reconocimiento médico

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El Milan se hace con un delantero centro con un gran potencial de futuro: el fichaje de Kostic ya es oficial.

Misión cumplida para el Milan, que se asegura a uno de los mayores talentos que ofrece actualmente el panorama europeo: ya es oficial la llegada en verano de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado.

Tal y como ha confirmado Matteo Moretto en su perfil de X, el club de la Via Aldo Rossi ha fichado al joven delantero montenegrino tras llegar a un acuerdo con el equipo serbio: el jugador, nacido en 2007, ya se encuentra en Milán, listo para pasar el reconocimiento médico con el club rossonero mañana (domingo 29 de marzo).

El Milan cierra así su primer fichaje de cara a la próxima temporada.

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