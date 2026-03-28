Milán, acuerdo cerrado: fichaje de Andrej Kostic. Cifras y detalles: ya está en Milán para pasar el reconocimiento médico

Misión cumplida para el Milan, que se asegura a uno de los mayores talentos que ofrece actualmente el panorama europeo: ya es oficial la llegada en verano de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado.

La noticia publicada por Luca Maninetti ha tenido una acogida positiva, tal y como ha confirmado la redacción de Calciomercato: el club de Via Aldo Rossi ha fichado al joven delantero montenegrino, tras llegar a un acuerdo con el equipo serbio, y el jugador, nacido en 2007, ya se encuentra en Milán, listo para pasar el reconocimiento médico con el club rossonero mañana (domingo 29 de marzo).

El Milan cierra así su primer fichaje de cara a la próxima temporada.