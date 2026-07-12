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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milán acelera por Ederson: gusta a Amorim y ya habla con Atalanta y su entorno

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El entrenador portugués sigue al centrocampista del Atalanta desde su etapa en el Manchester United, y los rossoneri exploran la situación.

El Milan se lanza a por Ederson. El club rossonero podría negociar con el Atalanta para fichar al centrocampista brasileño de 1999, cuyo traspaso al Manchester United se frustró tras no superar las pruebas médicas. El jugador, de 26 años, acaba de disputar el Mundial con la Seleção de Carlo Ancelotti.



  • La oferta del Atalanta y la finalización del contrato

    El Milan ha contactado a los agentes de Ederson. Sabe que el Atalanta pide 50 millones, misma cifra de su traspaso a la Premier, pero su contrato vence en 2027, lo que podría bajar el precio. Por ahora no hay negociación entre los clubes, aunque sí ha habido contactos con los agentes del exjugador de la Salernitana, descubierto por Walter Sabatini.



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  • JASHARI Y RICCI, EL SALUDO DE LA DIOSA

    El nuevo técnico del Milan, Rubén Amorim, admira a Ederson, centrocampista versátil y eficaz en ambas fases del juego. El club lo ve como el perfil ideal para reforzar el mediocampo, donde ya están Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari y Samuele Ricci. El suizo, valorado en al menos 30 millones, y el exjugador del Torino interesan al Atalanta, aunque no se baraja ningún intercambio. Por ahora no hay negociaciones, pero la idea existe.



  • «EDERSON ESTÁ BIEN»: LA IDEA SE POSPONE

    Ederson ya dejó Inglaterra y Londres. Ahora disfruta de vacaciones con su familia tras el Mundial, aunque triste por no haber jugado con el Manchester United en la Premier League ni volver a la Liga de Campeones. ElAtalanta, que lo considera en plena forma y siempre disponible, prepara una oferta de renovación que presentará en los próximos días.



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  • LA IDEA DE EDERSON, EL VOTO FAVORABLE DE AMORIM

    El objetivo es renovar a Ederson, quien tiene un año más de contrato, para negociar su futuro con calma y confirmar la confianza del club en su estado físico. Giuntoli le ofrecerá la extensión, aunque aún se desconoce su decisión. Hace un año, en las reuniones de fichajes con el Manchester United, Amorim ya valoró mucho a Ederson. Ahora podrían reencontrarse en el Milan rossonero.

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