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Milan a una semana del inicio: qué funciona y qué no, entre el campo y el mercado

AC Milán

El AC Milan debutará dentro de siete días contra el Torino del ex Ignazio Abate: el balance del verano y lo que hace falta para completar la plantilla.

Siete días para la hora X. El Milan de Ruben Amorim, inmerso en el amistoso de Ferragosto, en Breslavia contra el Manchester United, exequipo del técnico portugués, disputa la última prueba antes del debut oficial de la temporada, previsto para el domingo 23 de agosto en el Stadio Grande Torino contra el Torino de un viejo conocido como Ignazio Abate. Un estreno que no puede fallar para no ver aparecer los primeros fantasmas, después de un verano nada fácil, también porque en las dos últimas temporadas llegaron un empate para Fonseca, precisamente contra el Torino, y una derrota para Allegri, en casa contra la Cremonese.


Veamos, por tanto, a una semana del inicio, qué funciona y qué no funciona entre el campo y el mercado

  • CAMPO, QUÉ FUNCIONA

    El Milan de Amorim es un equipo completamente diferente al de Allegri y se ha visto desde las primeras apariciones de la temporada: el equipo, aunque hasta ahora ha sumado dos empates, contra Celtic e Inter, y una dura derrota, contra el Chelsea, intenta llevar la iniciativa, jugando de tú a tú y presionando arriba. Un estilo basado en el 3-4-2-1 del ex del Sporting que deja entrever una idea de juego bien definida y precisa, con la intención de dominar el partido y no sufrirlo, como ocurría el año pasado. Sin duda, los atacantes y los hombres de talento pueden beneficiarse de esta situación, así como el espectáculo de los partidos de cara a los aficionados. Lo que más tranquiliza es la voluntad del técnico y su claridad de intenciones, que no deberá abandonar, incluso en caso de resultados inicialmente negativos.

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  • CAMPO, LO QUE NO FUNCIONA

    Claramente, este planteamiento presenta una cara de la moneda llena de incógnitas: el equipo debe volver a modificar, por tercer año consecutivo, su propia filosofía, después de haber pasado del fútbol propositivo de Fonseca al conservador de Allegri, trasladándose ahora aún más hacia una nueva idea de juego. Algunos futbolistas que parecían haber encontrado más seguridad y garantías en el estilo de Allegri han aparecido en dificultades con los nuevos dogmas de salida desde atrás y propuesta de juego en cualquier situación, véase por ejemplo Pavlovic, uno de los mejores el año pasado.

    Otros, en cambio, no son en absoluto adecuados y la excesiva valoración en la gira por parte del entrenador portugués ha dilatado los tiempos en el mercado, aunque haya sido necesaria para poner en marcha un proyecto plurianual como el que le pidió Gerry Cardinale. Preocupan los muchos goles encajados: seis hasta ahora en tres partidos, fruto de una defensa a menudo alta que tiene que correr hacia atrás. La duda es que el integralismo de Amorim pueda revelarse como un obstáculo en lugar de un plus, si los resultados no fueran positivos al principio.

  • MERCADO, QUÉ FUNCIONA

    Cardinale y los responsables del mercado del Milan fueron rápidos a la hora de aprovechar las oportunidades al inicio de las negociaciones, para llevar a las órdenes de Amorim dos piezas fundamentales, de las que ya no se podía prescindir: en ataque llegó Goncalo Ramos, el fichaje más caro de la Serie A y de la historia del Milan con sus 75 millones de euros, un goleador que es una garantía y probablemente el mejor perfil fichable en el mercado, dado que se trataba del delantero suplente de los campeones de Europa del PSG.

    El mismo discurso vale para la defensa: Mario Gila, que se lesionó contra el Celtic y que ha vuelto a entrenarse con el grupo en estos días, es una incorporación importante, dado que el Milan logró imponerse a Napoli, Inter y otros competidores, que el español conoce a la perfección el campeonato italiano y que se trata de una pieza fundamental para la zaga, como demuestra su buen debut contra los escoceses. Dos necesidades que fueron cubiertas de inmediato y sin reparar en gastos.

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  • MERCADO, QUÉ NO FUNCIONA

    Pero luego todo se detuvo de repente. El Milan, que había dejado atrás a la competencia y había arrancado el verano con una clara ventaja sobre sus rivales, se ha visto alcanzado y superado por sus rivales, con 4/5 equipos que en este momento parecen superiores: un mes, el de julio, de inexplicable inmovilismo. Pesan las valoraciones de Amorim, algunas inútiles o demasiado largas desde el punto de vista de los tiempos, pero sobre todo las dificultades para aligerar la plantilla en el capítulo de salidas, con 7/8 jugadores claramente inadecuados que, sin embargo, no tienen ofertas y que ahora corren el riesgo de quedarse quiera que no o de ser malvendidos o cedidos, véase Athekame al Lyon.


    Tomori, Fofana, Odogu y, sorprendentemente, Nkunku están fuera del proyecto. Gimenez y Estupinan parecen estar en tierra de nadie y corren el riesgo de pasar de las puertas giratorias de las negociaciones a un puesto en el campo, si no llegan propuestas satisfactorias que por ahora no han aparecido. La idea de dejar filtrar una short list de salidas a 13 de agosto no ha parecido una maniobra útil para favorecerlas, sobre todo en el caso de futbolistas con contratos cortos. Sin contar la situación de Leao, el futbolista mejor pagado de la plantilla, que se ha puesto en venta él solo, no ha recibido ofertas a la altura y ahora también parece poder quedarse en Milán, no se sabe bien con qué estatus y actitud, si no se logra venderlo en los próximos días. También el malestar de Maignan y Rabiot, que regresan una semana antes del inicio en Milanello, debido a la salida de Allegri, se ha revelado un boomerang, dado que se trata de dos pilares de la plantilla.


    Las salidas que no se han concretado han frenado el mercado de fichajes en cuanto a llegadas y en este momento al menos dos posiciones, la de defensa central y la de extremo izquierdo, junto a Gabbia y Bartesaghi, parecen desguarnecidas. Amorim había pedido para la zaga a Goncalo Inacio al inicio del mercado y, a mediados de agosto, todavía no ha llegado. Sin contar las dudas desde el punto de vista numérico en algunas posiciones: en definitiva, aunque Cardinale haya garantizado los fichajes, el Milan, a mediados de agosto, a una semana del inicio del campeonato y a dos del cierre del mercado, sigue siendo una obra en construcción, y no es fácil hacer en quince días lo que no has conseguido hacer en tres meses.

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