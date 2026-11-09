Está bastante claro para todos que, en una fase en la que el Milan no consigue llenar con regularidad el área rival, Ramos intenta ser decisivo para el equipo abriendo espacios a sus compañeros, acercándose a recibir el balón y jugando cada vez más cerca del círculo central que del punto de penalti rival. Quien sin duda se está beneficiando de ello es Pulisic, que ha vuelto a marcar con una regularidad notable: el estadounidense es más un segundo delantero que un mediapunta y le gusta atacar la espalda de los defensas aprovechando el trabajo del 9.

Amorim quiere que los extremos se metan por dentro y los sitúa a pierna cambiada, con soluciones que favorecen más la llegada del interior o el desmarque del extremo. Desde luego, no al número 9 del equipo.

La pregunta que surge de forma espontánea es esta: ¿tiene Ramos las características de un auténtico 9? Si se consultan los datos y los mapas de calor de sus temporadas en el PSG, la respuesta es rotundamente sí. Para empezar, promediaba un gol cada 93 minutos de juego, mientras que ahora marca uno cada 397 minutos. Los toques en el área rival de la temporada pasada fueron exactamente el doble que los actuales y confirman que desempeña una función distinta que lo penaliza en sus cifras de cara a puerta.

Estos datos apuntan a dos conclusiones que coexisten: por un lado, el Milan debe asistir mejor y más a Ramos en el último tercio del campo; por otro, el jugador debe administrar mejor sus fuerzas durante el partido. Porque, a largo plazo, el Milan necesitará más los goles que las asistencias de Ramos.