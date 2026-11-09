El delantero vincula su carrera futbolística al gol, consciente de que su rendimiento siempre será juzgado por las veces que consiga marcar en la portería rival. Una presión que a veces se vuelve agobiante e insoportable, más aún si se suma a las enormes expectativas que supone haberse convertido en el fichaje más caro de la historia del Milan, con los 75 millones de euros abonados al PSG. Goncalo Ramos atraviesa una primera etapa muy complicada de su aventura en el Milan: por un lado, está el enorme trabajo que ha hecho, y bien, para el equipo; por otro, las evidentes dificultades para encontrar el gol. En 14 partidos entre la Serie A y el PSG, ha marcado apenas 3 goles, con una media de uno cada 397 minutos disputados. Pocos, demasiado pocos para marcar la diferencia.
Milan, a Ramos le cuesta marcar: los datos explican bien por qué. Con el portugués, Pulisic ha vuelto a ser un francotirador infalible
TRABAJO ENORME PARA EL EQUIPO
Goncalo Ramos en Italia, entre los delanteros, es segundo en recepciones, segundo en toques, tercero en pases, segundo en duelos, primero en intercepciones y primero en recuperaciones de balón. En cada partido recorre una media de 10 km, sin parar. Trabaja mucho para el equipo, conecta las líneas y bloquea la salida de juego del rival: en ciertos aspectos, su labor táctica es impresionante, pero parece más propia de un centrocampista ofensivo que del clásico número 9, encargado de culminar el juego de ataque de su equipo.
El ex del PSG es un delantero inteligente y generoso, que siempre antepone el bien del equipo al suyo propio. La imagen perfecta la vimos ayer en el gol que abrió el partido: en lugar de empeñarse en pedir el balón al pie, el portugués sigue corriendo hacia la portería para dejar espacio e incluso se lo señala a sus compañeros. Cisse lee el movimiento de su compañero y solo tiene que mandar a la red la excelente asistencia de Rabiot.
El equipo no ayuda a Ramos
Amorim explicó bien la cuestión central tras el Genoa-Milan: en este momento, el equipo no está ayudando a Ramos, mientras que, objetivamente, sí ocurre lo contrario. Por cada 30 minutos de posesión, el Milan ocupa en la Serie A el 20.º puesto en entradas al último tercio del campo, el 19.º en porcentaje de toques en el tercio ofensivo, el 20.º en entradas al área rival y el 18.º en porcentaje de toques en el área rival.
Amorim quiere trabajar en este aspecto para superar las dificultades estructurales de una plantilla que brilla gracias a la capacidad de Gila, Rabiot y Modric para combinar y gestionar la posesión, pero que cuenta con pocos jugadores asociativos capaces de encontrar un pase filtrado o de poner un centro desde la línea de fondo. El siguiente paso para convertir al Milan en un equipo aspirante al título está precisamente en esta situación de juego: cuanto más presione el Milan en el último tercio del campo, más ocasiones le llegarán a los pies, o a la cabeza, a Ramos. Y entonces se podrán ver y juzgar las verdaderas cualidades de definición de quien se ha convertido en el delantero titular de Portugal.
Milan, haz lo mismo que el PSG
Está bastante claro para todos que, en una fase en la que el Milan no consigue llenar con regularidad el área rival, Ramos intenta ser decisivo para el equipo abriendo espacios a sus compañeros, acercándose a recibir el balón y jugando cada vez más cerca del círculo central que del punto de penalti rival. Quien sin duda se está beneficiando de ello es Pulisic, que ha vuelto a marcar con una regularidad notable: el estadounidense es más un segundo delantero que un mediapunta y le gusta atacar la espalda de los defensas aprovechando el trabajo del 9.
Amorim quiere que los extremos se metan por dentro y los sitúa a pierna cambiada, con soluciones que favorecen más la llegada del interior o el desmarque del extremo. Desde luego, no al número 9 del equipo.
La pregunta que surge de forma espontánea es esta: ¿tiene Ramos las características de un auténtico 9? Si se consultan los datos y los mapas de calor de sus temporadas en el PSG, la respuesta es rotundamente sí. Para empezar, promediaba un gol cada 93 minutos de juego, mientras que ahora marca uno cada 397 minutos. Los toques en el área rival de la temporada pasada fueron exactamente el doble que los actuales y confirman que desempeña una función distinta que lo penaliza en sus cifras de cara a puerta.
Estos datos apuntan a dos conclusiones que coexisten: por un lado, el Milan debe asistir mejor y más a Ramos en el último tercio del campo; por otro, el jugador debe administrar mejor sus fuerzas durante el partido. Porque, a largo plazo, el Milan necesitará más los goles que las asistencias de Ramos.
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