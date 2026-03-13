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Milán: a Allegri le gusta mucho Kim Min Jae, pero la operación se presenta complicada: estas son las dos razones

Milán, en busca de un gran fichaje para la defensa: vuelve a estar en el punto de mira el central surcoreano del Bayern de Múnich, Kim Min Jae

Su consagración en Nápoles y el Scudetto, y luego su fichaje por un equipo alemán entre grandes expectativas. Y ahora, para Kim Min-jae, una nueva oportunidad: volver a Italia.

El defensa surcoreano vuelve a aparecer entre los nombres que pueden animar el mercado de fichajes de verano. El jugador nacido en 1996, por otra parte, pasa apuros hoy en el Bayern de Múnich, que hace dos años pagó casi 60 millones de euros para sacarlo de la Serie A y llevarlo a Baviera, y algunos clubes italianos llevan meses intuyendo la posibilidad de apostar por él.

  • A ALLEGRI LE GUSTA

    Tras no cumplir con las expectativas en el mercado de invierno, el Milan le ha prometido a Allegri un fichaje importante para reforzar la línea defensiva.

    Entre los perfiles evaluados se encuentra también el de Kim Min-jae, que cuenta con una amplia experiencia internacional y podría adaptarse rápidamente a la liga italiana, que ya conoce tras haber jugado en ella durante una sola temporada, en la que conquistó el Scudetto con el Nápoles.
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  • LOS COSTES SON DEMASIADO ALTOS

    Con Upamecano, que acaba de renovar por una suma millonaria, y Tah bloqueándole el paso, Kim está barajando seriamente la posibilidad de abandonar el Bayern de Múnich este verano. El Milan tiene previsto hacer una oferta con la esperanza de que el jugador acepte un salario de 7 millones de euros (actualmente gana 12) y de que el Bayern de Múnich rebaje sus pretensiones por el traspaso, que superan los 30 millones de euros.

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