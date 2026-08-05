El trabajo de Amorim ya es visible, aunque todavía queda mucho por hacer para mejorar muchos aspectos. El técnico portugués necesita tiempo y a los jugadores adecuados para plasmar sus ideas de fútbol, y entre ellos está sin duda Goncalo Ramos: el ex del PSG es la referencia ofensiva adecuada para poner en valor la producción de centrocampistas y mediapuntas. Contra el Inter hizo su debut con la camiseta del AC Milan, aunque fuera en un partido amistoso.
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Milan, 27 minutos de Gonçalo Ramos contra el Inter: así fue su debut con la camiseta del AC Milan
27 MINUTOS PARA RAMOS
El cambio estaba previsto y llegó en el minuto 63: Camarda dejó el campo por Ramos en un relevo normal. O mejor dicho, de jerarquía, porque el joven talento del AC Milan sabe que el titular designado es el delantero centro llegado del PSG por más de 70 millones de euros. En estos 27 minutos, Ramos, no en su mejor condición porque llegó a la concentración hace menos de una semana, creó dos ocasiones de gol y en una de ellas Bisseck le bloqueó un remate a bocajarro. Interesante el trabajo realizado de espaldas a la portería para favorecer las llegadas de los mediapuntas.
EL ACUERDO CON LEAO
La conexión entre Leao y Ramos es clara, dentro y fuera del campo. Rafa vuelve a entrar y busca poner el balón con rosca al segundo palo, donde Gonçalo ataca el balón de cabeza. Exactamente igual que en el gol de la victoria de Portugal en los dieciseisavos del último Mundial contra Croacia. Y quién sabe si los aficionados del Milan podrán ver con continuidad esta sintonía la próxima temporada.
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