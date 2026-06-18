Milán, 10 jugadores del Milan en el Mundial: de Rabiot a Pulisic, balance tras el primer partido

Debut para olvidar de Modric, que sufrió ante una Inglaterra en forma: el croata de 40 años cometió la falta sobre Madueke que Kane transformó en el 1-0. Tampoco brilló Leao: entró en el 73 y no creó peligro en el empate de Portugal ante Congo. Jashari entró en el 89 en el sorpresivo empate de Suiza ante Catar.