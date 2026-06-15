Milagro de Cabo Verde, vergüenza para España: 0-0 en su debut en el Mundial. Fallo de De la Fuente, debut de Yamal

90'+1' - ¡Ocasión de Cabo Verde! Borges cabecea un córner, pero Unai Simón atrapa el balón.





88' - ¡Milagro de Pico Lopes! Yamal cede a Olmo, que centra para Oyarzabal; el defensa se lanza y desvía a córner.





82' – Cucurella vuelve a cabecear al segundo palo y Vozinha vuelve a detener.





72' – Yamal cede a Llorente, quien centra para Merino; remate de primera y nueva parada de Vozinha.





56' - Pase profundo de Pedri a Fabián Ruiz, cabezazo flojo que atrapa Vozinha.





45'+3 - Vozinha vuelve a detener un cabezazo de Laporte tras córner de Pedri.





45' - Cucurella centra raso, Ferran dispara con la izquierda y Vozinha ataja con reflejos.





38' - ¡Tiro al larguero de Ferran Torres! Rodri habilita a Cucurella, que cabecea al área; Ferran dispara y golpea el larguero tras la salida de Vozinha. El balón llega a Oyarzabal, cuyo cabezazo desvía el portero a córner.





29' - Disparo de Cucurella desde fuera del área que se marcha ligeramente desviado.





12' - Primera ocasión de España: centro de Pedri desde la derecha y Pico Lopes anticipa a Oyarzabal, despejando el peligro.