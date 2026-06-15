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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Milagro de Cabo Verde, vergüenza para España: 0-0 en su debut en el Mundial. Fallo de De la Fuente, debut de Yamal

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la primera jornada del Mundial.

Mundial 2026

España-Cabo Verde 0-0

Goleadores: –



La España de Luis de la Fuente, señalada junto a Francia y Argentina como una de las tres candidatas al título, debuta hoy a las 18:00 h en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la primera jornada del Grupo H, que también incluye a Uruguay y Arabia Saudí. Las Furias Rojas, campeonas de Europa y sin Yamal ni Nico Williams, ambos en el banquillo, buscan el liderato y arrancan ante la “Cenicienta” del grupo: Cabo Verde, debutante en la cita y dirigido por Bubista, con los ex Serie A Dailon Livramento y Jovane Cabral.




  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    90'+1' - ¡Ocasión de Cabo Verde! Borges cabecea un córner, pero Unai Simón atrapa el balón.


    88' - ¡Milagro de Pico Lopes! Yamal cede a Olmo, que centra para Oyarzabal; el defensa se lanza y desvía a córner.


    82' – Cucurella vuelve a cabecear al segundo palo y Vozinha vuelve a detener.


    72' – Yamal cede a Llorente, quien centra para Merino; remate de primera y nueva parada de Vozinha.


    56' - Pase profundo de Pedri a Fabián Ruiz, cabezazo flojo que atrapa Vozinha.


    45'+3 - Vozinha vuelve a detener un cabezazo de Laporte tras córner de Pedri.


    45' - Cucurella centra raso, Ferran dispara con la izquierda y Vozinha ataja con reflejos.


    38' - ¡Tiro al larguero de Ferran Torres! Rodri habilita a Cucurella, que cabecea al área; Ferran dispara y golpea el larguero tras la salida de Vozinha. El balón llega a Oyarzabal, cuyo cabezazo desvía el portero a córner.


    29' - Disparo de Cucurella desde fuera del área que se marcha ligeramente desviado.


    12' - Primera ocasión de España: centro de Pedri desde la derecha y Pico Lopes anticipa a Oyarzabal, despejando el peligro.

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  • EL MARCADOR:

    España-Cabo Verde 0-0

    Goleadores:


    ESPAÑA (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Fabián Ruiz (71' Merino), Rodri (87' Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (81' Dani Olmo), Oyarzabal, Gavi (71' Lamine Yamal). Sel. De La Fuente.


    CABO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Borges, Pico Lopes, Lopes Cabral (76', João Paulo), Moreira; Laros Duarte (61', Deroy Duarte), Pina; Mendes, Monteiro (79', Arcanjo), Jovane Cabral (61', Semedo); Rocha Livramento (61' Nuno Da Costa). Sel. Bubista.


    Árbitro: Adam Makhadmeh (Jordania)

    Amonestados: Lopes Cabral (C), Pedri (S)

    Expulsados:

    Asistencias:

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