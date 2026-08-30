Yasser Al Misehal abandonó la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol tras siete años en el cargo, pero decidió poner su experiencia bajo la lupa antes de marcharse, hablando del balance de la selección, las razones de su salida, la situación financiera de la Federación y su relación con la nueva directiva, subrayando al mismo tiempo que continuará al servicio del fútbol saudí lejos de los cargos.
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Mil millones de riales al año: Al Misehal revela su futuro y coloca a Al Ruzaizaa ante el mayor de los desafíos
Las razones de la marcha
Al Mishal aseguró que el resultado de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026 fue una de las principales razones que lo llevaron a abandonar su cargo, aclarando que aspiraba a superar lo logrado en el Mundial 2022, pero tras el final del torneo descubrió que ese objetivo no se había cumplido.
Declaró en una rueda de prensa el domingo, según recogió Asharq Al-Awsat: "Siempre me repetía que el Mundial 2026 debía superar lo logrado en 2022, y tras el final del Mundial descubrí que el objetivo no se había cumplido, por eso preferí que hubiera sangre nueva, y el resultado de la selección en el Mundial fue una de las principales razones de mi marcha".
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El mayor desafío para la nueva directiva
Sobre los principales retos que esperan a la nueva directiva, Al Misehal señaló que la afición deportiva se centra en gran medida en los resultados de la primera selección.
Y dijo: "Sin duda, el mayor reto es que la afición deportiva se fija en los resultados de la primera selección. Cuando empezamos, la clasificación era la 70 y hoy hemos llegado a la 58 y a la primera posición en el Golfo".
Y afirmó que esto no es suficiente "porque nuestra ambición siempre está en los más altos niveles", expresando su confianza en que la nueva directiva redoblará esfuerzos, y pidiendo al mismo tiempo paciencia y apoyo.
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No hay recomendaciones para la nueva junta directiva
En cuanto a su comunicación con Bader Al-Rezizaa, Al-Mishal aclaró que el nuevo presidente se puso en contacto con él cuando empezó a pensar en presentarse a la candidatura, subrayando que no lo tomó como una competencia personal.
Y dijo: "El hermano Bader se comunicó conmigo cuando pensó en presentarse, y había más de un candidato; al contrario, yo los animé y los apoyé, porque deseo que venga alguien que complete esta trayectoria, y esto es lo que debe ser en la institución deportiva".
Al-Mishal negó que hubiera presentado recomendaciones concretas a la nueva junta directiva, subrayando que las administraciones realizan su trabajo de la manera adecuada.
mil millones de riales al año
El Mishel reveló que el presupuesto de la Federación asciende a cerca de mil millones de riales anuales, aclarando que se desembolsa de forma mensual conforme a un mecanismo aprobado, y que no considera que existan desafíos financieros para la Federación en la actualidad.
Y dijo: "El presupuesto es de cerca de mil millones de riales anuales y su desembolso se realiza de forma mensual y aprobada, y trabajamos conforme a un mecanismo, por lo que no existe ningún desafío financiero, gracias a Dios, gracias a este generoso apoyo".
Añadió que los estados financieros de la Federación se publican anualmente, y que no cuentan con observaciones por parte del contador legal, subrayando que el presupuesto existe y está aprobado, y que la administración anterior deja su cargo con una cantidad suficiente para cubrir las obligaciones futuras.
Señaló que esta situación financiera se debe al apoyo del que goza el deporte saudí por parte del liderazgo, además de las contribuciones del sector privado.
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«Mi relación con el fútbol no tiene que ver con los cargos»
Sobre su futuro tras dejar la presidencia de la federación, Al Misehal aseguró que no se alejará del fútbol saudí, subrayando que su relación con el deporte no depende de ocupar un cargo. Y afirmó: "Seguiré al servicio del fútbol, no me vincula a él ningún cargo, sigo en mi trabajo y en los comités en los que trabajo, y una experiencia de siete años la pondré al servicio de todos". Al Misehal había dirigido, tras el anuncio de la designación de Badr Al Rezaiza como presidente de la federación, un mensaje de despedida a la nueva directiva, asegurando que los últimos siete años fueron testigos de un trabajo colectivo al servicio del deporte saudí, y que cualquier éxito alcanzado fue resultado de la conjunción de los esfuerzos de todos.
Asimismo, reveló que la federación posee una amplia red de relaciones con las federaciones de fútbol de todo el mundo, aclarando que la federación mantiene relaciones con más de 200 federaciones, con una actualización constante de sus datos, que incluye los nombres de los presidentes de las federaciones y de los secretarios generales.
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