Al Mishal aseguró que el resultado de la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026 fue una de las principales razones que lo llevaron a abandonar su cargo, aclarando que aspiraba a superar lo logrado en el Mundial 2022, pero tras el final del torneo descubrió que ese objetivo no se había cumplido.

Declaró en una rueda de prensa el domingo, según recogió Asharq Al-Awsat: "Siempre me repetía que el Mundial 2026 debía superar lo logrado en 2022, y tras el final del Mundial descubrí que el objetivo no se había cumplido, por eso preferí que hubiera sangre nueva, y el resultado de la selección en el Mundial fue una de las principales razones de mi marcha".

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