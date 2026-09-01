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Mikey Moore cierra su cesión al FC Koln desde el Tottenham tras su destacada etapa en el Rangers
Moore cierra su fichaje por la Bundesliga
El joven inglés se ha incorporado oficialmente al Colonia en calidad de cedido por una temporada desde el Tottenham. El movimiento llega tras una impresionante campaña 2025-26 con el Rangers, donde disputó 47 partidos y se llevó el premio al Jugador Joven del Año. Tras haber jugado ya 21 veces con el primer equipo de los Spurs, el extremo busca ahora minutos con regularidad en la máxima categoría alemana.
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El director deportivo respalda al adolescente
El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, dio una entusiasta bienvenida al joven extremo en un comunicado oficial del club: «A pesar de su juventud, Mikey ya muestra una madurez notable».
Kessler subrayó su confianza en la calidad del atacante y añadió: «Posee una excelente capacidad técnica, es creativo y valiente en las situaciones de uno contra uno, y supone constantemente una amenaza en ataque gracias a su dinamismo y su estilo despreocupado. Su perfil ampliará nuestras opciones en el último tercio y nos dará una versatilidad adicional. Estamos convencidos de que dará los siguientes pasos en su desarrollo con nosotros».
El extremo saborea el desafío alemán
Moore reveló que quedó inmediatamente convencido por el persistente interés del club y su filosofía ofensiva durante las negociaciones: "El club mostró un gran interés desde el principio. Las conversaciones con la directiva fueron realmente bien; la perspectiva de jugar aquí en la Bundesliga y la forma en que el club quiere jugar hicieron que mi decisión fuera muy fácil".
El internacional inglés en categorías inferiores también expuso su ambición de causar un impacto inmediato: "El equipo ha empezado muy bien. Vi los dos partidos de copa y el encuentro contra el Hoffenheim. Estoy encantado de estar ahora aquí y quiero ayudar al equipo marcando tantos goles y dando tantas asistencias como sea posible, para que podamos seguir así y hacer una buena temporada".
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El Stuttgart espera al debutante
El talento de 19 años podría debutar rápidamente en la Bundesliga cuando el Koln visite al VfB Stuttgart el viernes. El equipo de Rene Wagner llega con la moral alta tras abrir la temporada con una victoria por 2-1 en la DFB-Pokal ante el Wurzburger Kickers y un triunfo por 3-2 en liga sobre el Hoffenheim. Junto a sus compatriotas ingleses Reigan Heskey y Jahmai Simpson-Pusey, el adolescente apunta un ataque en forma que busca prolongar un inicio impecable.
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