Mikel Oyarzabal vuelve a romperle el corazón a Inglaterra mientras Harry Kane falla un insólito penalti por doble toque

El dramático final podría haberse evitado si Kane hubiera transformado un penalti clave en el minuto 55 después de que Jude Bellingham fuera derribado. El delantero resbaló y estrelló su lanzamiento contra el larguero, pero también infringió una regla poco habitual. Tocó accidentalmente el balón dos veces, ya que su pierna izquierda de apoyo hizo contacto antes que su pie derecho.

La Regla 14 de la IFAB aclara: "Si, antes de que el balón esté en juego, ocurre una de las siguientes situaciones: el lanzador golpea accidentalmente el balón con ambos pies simultáneamente o el balón toca su pie o pierna no ejecutores inmediatamente después del golpeo: si el balón entra en la portería directamente desde el lanzamiento, el lanzamiento se repite; si el balón no entra en la portería directamente desde el lanzamiento, se concede un libre indirecto".