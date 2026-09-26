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Mikel Oyarzabal vuelve a romperle el corazón a Inglaterra mientras Harry Kane falla un insólito penalti por doble toque
Oyarzabal vuelve a golpear
La selección de Luis de la Fuente certificó la victoria cuando Oyarzabal, que también marcó el gol decisivo en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, asestó el golpe definitivo en el minuto 74. Después de que Alex Baena igualara el marcador para los visitantes al cumplirse la hora de juego, el delantero de la Real Sociedad aprovechó un incisivo pase de su compañero. Mantuvo la calma y picó el balón con sutileza por encima del portero James Trafford. Este tanto tardío cambió por completo la dinámica del partido y aseguró que el conjunto visitante castigara al equipo de Thomas Tuchel en el momento más importante.
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El penalti de doble toque de Kane
El dramático final podría haberse evitado si Kane hubiera transformado un penalti clave en el minuto 55 después de que Jude Bellingham fuera derribado. El delantero resbaló y estrelló su lanzamiento contra el larguero, pero también infringió una regla poco habitual. Tocó accidentalmente el balón dos veces, ya que su pierna izquierda de apoyo hizo contacto antes que su pie derecho.
La Regla 14 de la IFAB aclara: "Si, antes de que el balón esté en juego, ocurre una de las siguientes situaciones: el lanzador golpea accidentalmente el balón con ambos pies simultáneamente o el balón toca su pie o pierna no ejecutores inmediatamente después del golpeo: si el balón entra en la portería directamente desde el lanzamiento, el lanzamiento se repite; si el balón no entra en la portería directamente desde el lanzamiento, se concede un libre indirecto".
Primera parte frenética
Este drama de penalti en la segunda parte llegó después de unos primeros 45 minutos increíblemente abiertos, en los que ambos equipos dominaron por momentos. España se adelantó a los dos minutos, cuando Lamine Yamal aprovechó un error de Marc Guehi para colocar un brillante disparo con efecto lejos del alcance de Trafford. Los visitantes podrían haber ampliado fácilmente su ventaja, pero Ferran Torres desaprovechó dos claros mano a mano. Inglaterra se lo hizo pagar reaccionando con un doblete fulgurante. Anthony Gordon empató con una definición serena en el minuto 36, antes de que Kane enviara de cabeza el balón a la red cuatro minutos después para dar la vuelta temporalmente al marcador.
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
De cara al futuro, Inglaterra debe rearmarse mientras se prepara para enfrentarse a la República Checa en su próximo partido de la Liga de Naciones. Mientras tanto, España intentará llevar este impulso a su próximo enfrentamiento contra Croacia. El combinado español afrontará una dura prueba, teniendo en cuenta que Croacia ya logró una victoria por 2-1 sobre la República Checa en su partido inaugural.
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