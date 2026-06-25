Mikel Oyarzabal responde a los rumores sobre su fichaje por el Barcelona y revela el sistema de apoyo de Lamine Yamal en la concentración de la selección española para el Mundial

A pesar de los rumores que le vinculan con el Barcelona, Oyarzabal asegura que no está distraído durante el Mundial con España. El veterano referente de la Real Sociedad, de 29 años, acaba de brillar en la temporada 2025-2026 con 18 goles y 4 asistencias en 40 partidos.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Oyarzabal respondió a los rumores que le vinculan con el Barça: «Si la gente habla de mí, es porque cree que lo estoy haciendo bien, pero no le presto mucha atención ni pierdo el tiempo con esas cosas. Ahora estoy centrado en el Mundial y en ayudar al equipo en los próximos partidos, ya sea jugando o no; lo importante es que las cosas salgan bien para el grupo».







