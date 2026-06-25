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Mikel Oyarzabal responde a los rumores sobre su fichaje por el Barcelona y revela el sistema de apoyo de Lamine Yamal en la concentración de la selección española para el Mundial
Haciendo caso omiso del revuelo en Barcelona
A pesar de los rumores que le vinculan con el Barcelona, Oyarzabal asegura que no está distraído durante el Mundial con España. El veterano referente de la Real Sociedad, de 29 años, acaba de brillar en la temporada 2025-2026 con 18 goles y 4 asistencias en 40 partidos.
En una entrevista con Mundo Deportivo, Oyarzabal respondió a los rumores que le vinculan con el Barça: «Si la gente habla de mí, es porque cree que lo estoy haciendo bien, pero no le presto mucha atención ni pierdo el tiempo con esas cosas. Ahora estoy centrado en el Mundial y en ayudar al equipo en los próximos partidos, ya sea jugando o no; lo importante es que las cosas salgan bien para el grupo».
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Compromiso con la Real Sociedad
Las especulaciones sobre su futuro se centran en que Oyarzabal es un jugador de un solo club, la Real Sociedad, donde ha jugado 437 partidos, marcado 133 goles y ganado dos Copas del Rey. Le quedan dos años de contrato y, concentrado con la selección, no tiene prisa por forzar una salida ni abrir negociaciones.
«Estoy tranquilo. Lo he dicho mil veces: la Real Sociedad y San Sebastián son mi hogar. Es mi refugio, donde crecí, y la Real Sociedad es el club que me dio la oportunidad de estar aquí hoy», explicó. «Así que, en ese sentido, estoy tranquilo, sin volverme loco. Aún no hemos hablado de renovación. Me quedan dos años de contrato y queda mucho camino por recorrer».
Proteger Yamal
Oyarzabal afronta su futuro con calma, pero quiere proteger a su compañero de 18 años, Yamal, del intenso escrutinio internacional. A pesar de su juventud, Yamal ya es clave en la selección española: ha jugado 27 partidos, marcado siete goles y dado 12 asistencias, y fue fundamental en la Eurocopa 2024. Oyarzabal cree que los veteranos del equipo deben proteger a la joven estrella del Barcelona.
«Probablemente él mismo no sea del todo consciente, y dudo que quien no esté en el club lo entienda: tener 18 años y cargar con esa responsabilidad», afirmó Oyarzabal. «Ni siquiera puedo imaginar lo que vivió en la última Eurocopa con 16 años: lo que significa para un chico de su edad hacer lo que hace y generar lo que genera. Por eso todos debemos cuidarlo, hacer que se sienta bien y apoyado, porque a esa edad, sin estabilidad y cabeza fría, todo puede desmoronarse. Es responsabilidad de todos ayudarlo».
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El impacto de Yamal en el campo
Oyarzabal destaca la ventaja táctica que Yamal aporta al ataque español. Su compenetración se vio en el partido contra Arabia Saudí, donde Oyarzabal le dio la asistencia del gol y resaltó que las habilidades del joven crean oportunidades para todos en el último tercio del campo.
«Jugar con él marca la diferencia; genera caos en el rival solo con su presencia y lo que es capaz de hacer», concluyó la estrella de la Real Sociedad. «Debemos aprovechar eso y buscar cómo sumarnos a lo que él crea».