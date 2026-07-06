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Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Mikel Oyarzabal es la antítesis de Ronaldo! El héroe olvidado de España está en la posición ideal para robarle el protagonismo a Cristiano en el duelo del Mundial contra Portugal

Analysis
España
World Cup
M. Oyarzabal
C. Ronaldo
Portugal
FEATURES
Portugal vs España

Mikel Oyarzabal fue uno de los cinco jugadores de la Real Sociedad en la selección española de la Eurocopa 2024; ningún otro club aportó más. Sin embargo, ni él ni sus compañeros vascos presumieron de su papel en el éxito del equipo en Alemania. «Así somos nosotros», declaró a The Guardian. «No nos gusta ser el centro de atención». Sin embargo, cada vez le resulta más difícil evitarlo.

El duelo de octavos del Mundial entre España y Portugal, este lunes en Dallas, se presenta como un enfrentamiento entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. La historia es irresistible: en un rincón, la joven sensación con magia en los pies que busca consolidar su estatus como el mejor del mundo; en el otro, un grande de todos los tiempos que disfruta de su «último baile» en el escenario más grandioso del fútbol.

Sin embargo, quienes subestimamos a Oyarzabal durante tanto tiempo ahora vemos que el héroe anónimo de España podría decidir el partido en Arlington. El delantero de 29 años parece justo el tipo de líder que Portugal necesitaría en ataque, un héroe humilde que siempre antepone al equipo.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El que no encaja

    En un Mundial lleno de estrellas, Oyarzabal destaca como la sorpresa en la lucha por el título de máximo goleador.

    Todos esperaban que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane u Ousmane Dembélé lucharan por la Bota de Oro, pero pocos incluían a Oyarzabal en la lista.

    Fue él quien marcó el gol de la victoria de España en la Euro 2024 y anotó en cinco de los partidos de clasificación al Mundial; en el único encuentro en el que no vio puerta, contra Turquía, firmó un hat-trick de asistencias.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Una leyenda discreta

    Con su gol en el último amistoso de España ante Perú, Oyarzabal llegó a 12 tantos en sus 11 últimos partidos con la selección.

    Además, acababa de vivir su mejor campaña en La Liga (15 goles en 34 partidos) y mantenía su récord de anotar en todas las finales que disputó, incluida la sorpresa de la Real ante el Atlético de Madrid para ganar su tercera Copa del Rey.

    A pesar de esas cifras, ¿cómo llegó Oyarzabal a Norteamérica sin llamar la atención? Quizá porque esta leyenda discreta del País Vasco se especializa en pasar desapercibido.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Supera a Guehi

    Basta ver el gol de Oyarzabal en la Euro 2024: le pasa el balón de primera a Cucurella mientras Guehi, a su lado, no reacciona.

    En vez de marcarlo de cerca, Guehi se distrae buscando otro peligro y, cuando reacciona, ya es tarde: Oyarzabal se le escapa y desliza el centro raso de Cucurella para batir a Pickford.


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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    «El hombre invisible»

    Oyarzabal sorprendió de nuevo en la victoria de España 3-0 ante Austria en octavos. Cuando el balón llegó a Cucurella por la izquierda, había seis austriacos y tres españoles en el área. Alex Baena y Dani Olmo estaban bien marcados, pero Oyarzabal, libre en el punto de penalti, controló y batió al portero con calma para abrir el marcador.

    Su capacidad para pasar desapercibido se hizo aún más evidente en el segundo tanto: aunque Austria se lanzaba al ataque en los últimos minutos y mantenía a sus cuatro defensas en posición, nadie detectó al hombre invisible de España antes de que convirtiera con sangre fría otro centro de Cucurella, alcanzando así 17 goles en sus últimos 16 partidos como titular con su selección.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La amenaza se desvanece

    Ronaldo apenas pasa desapercibido. A sus 41 años, su fama y su capacidad de remate siguen llamando la atención, así que hay que reconocerle el mérito de haberse abierto espacios en este Mundial.

    Solo una ajustada decisión de fuera de juego le privó de un gol brillante en la victoria de Portugal sobre Croacia en la ronda de 32. Sin embargo, es innegable que ya no representa la misma amenaza goleadora ante rivales de calidad.

    Marcó su primer gol en eliminatorias desde los once metros, pero no brilló y, por primera vez, Roberto Martínez lo sustituyó a diez minutos del final.

    De hecho, Portugal solo pasó a octavos gracias a Goncalo Ramos, suplente de Ronaldo, que marcó de cabeza el gol de la victoria en el 94 tras asumir el ataque tras la sustitución de un jugador que apenas había tocado el balón en el área (aunque convirtió su penalti mal lanzado).

    Como ya no influye fuera del área, su aportación a la Seleção resulta limitada. Y eso preocupa, porque el próximo rival, España, aún no ha encajado gol en el torneo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Un futbolista completo»

    Una de las claves de su sólida defensa es el esfuerzo colectivo para recuperar el balón cuando lo pierden. Como explicó Oyarzabal, ese trabajo ha sido fundamental en la racha de 34 partidos sin perder de España: «Luis de la Fuente insistió: trabajad por vuestros compañeros, no por vosotros. Esos son sus valores».

    Precisamente Oyarzabal encarna esa filosofía sobre el campo. De la Fuente lo define como «un futbolista completo» y celebra que este jugador «tan humilde» reciba «el reconocimiento que merece».

    A él no le importa. Es un «anti-Ronaldo» que solo piensa en hacer su trabajo: ayudar al equipo. Incluso afirma que no le importa si no vuelve a marcar en este Mundial, mientras España gane.

    «Lo importante es tener a mi familia aquí», dijo tras su doblete contra Austria, que elevó a cuatro su cuenta goleadora en el torneo, «y lo más importante es nuestro objetivo común».

    Es justo lo contrario a Ronaldo, dentro y fuera del campo, pero eso no le impide ser el héroe del partido del lunes en Dallas; quizá sea precisamente la razón por la que le quite el protagonismo a una de las mayores estrellas del fútbol.

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