El duelo de octavos del Mundial entre España y Portugal, este lunes en Dallas, se presenta como un enfrentamiento entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. La historia es irresistible: en un rincón, la joven sensación con magia en los pies que busca consolidar su estatus como el mejor del mundo; en el otro, un grande de todos los tiempos que disfruta de su «último baile» en el escenario más grandioso del fútbol.

Sin embargo, quienes subestimamos a Oyarzabal durante tanto tiempo ahora vemos que el héroe anónimo de España podría decidir el partido en Arlington. El delantero de 29 años parece justo el tipo de líder que Portugal necesitaría en ataque, un héroe humilde que siempre antepone al equipo.