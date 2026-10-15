La convincente victoria del martes por la noche ante el Lille supuso el segundo triunfo del Arsenal en dos partidos europeos esta temporada y amplió a 14 encuentros, a lo largo de casi dos años, su extraordinaria racha de victorias en la fase de liga.

Al hablar de esa racha y de la máxima ambición de la plantilla para esta temporada, Merino declaró, según recoge ESPN: «Es una racha absolutamente increíble. Sabemos que estamos haciendo historia. Al mismo tiempo, sabemos lo difícil que es ganar partidos, así que valoramos mucho lo que estamos haciendo y reconocemos el mérito del equipo.

»La meta y el objetivo son ganar la Champions League, ganar la Premier League, ganarlo todo. Eso es lo que quiere el entrenador. Eso es lo que quieren los aficionados. Y eso es lo que queremos también nosotros, los jugadores».