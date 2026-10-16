El actual jugador del Arsenal era una joven promesa del Dortmund cuando el autobús del equipo fue blanco de un ataque con explosivos antes de un partido de cuartos de final de la Champions League contra el Mónaco. La detonación conmocionó al mundo del fútbol y Merino ha revelado ahora que siente que una fuerza superior lo protegió durante el incidente. Reconoció que tuvo una suerte increíble al salir de la explosión sin lesiones físicas, especialmente teniendo en cuenta dónde solía sentarse en el autobús.

«Creo que tengo un ángel de la guarda. La verdad es que tengo suerte de estar vivo», declaró Merino, que entonces tenía 20 años, a The Players' Tribune, según recoge el Daily Mail.

El internacional español relató lo ocurrido inmediatamente después de la explosión, que causó lesiones graves a su compañero Marc Bartra y dejó al resto de la plantilla en estado de absoluta conmoción mientras intentaba asimilar lo sucedido al borde de la carretera. Al recordar aquellos momentos angustiosos, Merino contó: «Se oyó un ruido ensordecedor y después recuerdo que el autobús estuvo a punto de volcar. Miré detrás de mí y vi sangre en el suelo. Humo, gritos. Recuerdo que, más tarde aquella noche, estaba en el hospital esperando a Marc Bartra, que tenía cortes graves en la muñeca».