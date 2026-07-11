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Mikel Merino es «perfecto» para el estilo de España, y Luis de la Fuente destaca su decisiva contribución en la victoria ante Bélgica en el Mundial
Merino brilla mientras España se clasifica para el duelo contra Francia
España alcanzó las semifinales del Mundial al vencer 2-1 a Bélgica, con Merino como clave tras salir del banquillo. Aunque no es titular, el centrocampista mostró su versatilidad y capacidad para decidir partidos. Ahora se medirá a Francia en semifinales.
- AFP
De la Fuente explica el valor único de Merino
Tras el partido, De la Fuente elogió la adaptación y relevancia de Merino para el juego de la selección. Destacó que el centrocampista encaja a la perfección en el estilo que busca y siempre es fiable.
«Merino tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier selección y en cualquier club, y para nosotros está hecho a medida para este equipo, para este modelo. Sabemos que, siempre que lo necesitamos, está ahí», explicó De la Fuente, según recoge *Marca*. «Es injusto que Mikel no esté jugando, pero sería igual de injusto que se quedara fuera cualquier otro.
Solo pueden jugar once a la vez, y ellos entienden su papel en cada momento. Cuando entran al campo, saben lo que deben hacer, y eso hace que sea un placer ser su entrenador. Es un futbolista muy completo y versátil; ha jugado de centrocampista defensivo, de 6, de 8, de 10 y de 9, y lo hace todo bien».
Tiene un amplio abanico de habilidades y puede rendir al máximo nivel en todas esas posiciones. Su visión de juego y su compromiso son excepcionales. En un momento del partido pensamos en darle entrada como delantero centro. Vimos que el partido podía cambiar y funcionó».
España lista para el duelo de semifinales
La victoria abre paso a una semifinal apasionante contra Francia, un duelo que, según De la Fuente, será igual de complicado para ambos equipos. Tras un camino difícil hasta las semifinales, el seleccionador español confía en la capacidad de su equipo para vencer a las campeonas del mundo de 2018 y recuerda que ya han demostrado que pueden plantar cara a las mejores selecciones.
«Vamos a trabajar duro para ganar a Francia», afirmó. «Ellos también están preocupados; somos el único equipo que les ha vencido dos veces seguidas. Queremos más. Estamos aquí y daremos todo».
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España busca dar un paso más hacia el título
España se centra en la semifinal contra Francia, un paso más hacia el trofeo del Mundial. El partido se jugará en el Dallas Stadium el martes 14 de julio.
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