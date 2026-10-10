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Mikel Arteta toma una gran decisión sobre Kai Havertz mientras el Arsenal confirma su once inicial para el duelo ante el Leeds con un triple impulso por lesiones
Un trío será titular pese a las dudas sobre su estado físico
Arteta ha incluido a Kai Havertz, Declan Rice y Ezri Konsa en el once inicial del Arsenal para su encuentro de la Premier League ante el Leeds United. La decisión supone un gran impulso para el Arsenal tras la gran preocupación por las lesiones durante la reciente ventana internacional.
Rice abandonó la convocatoria de Inglaterra para gestionar su carga de trabajo, mientras Havertz sufrió un problema en los isquiotibiales con Alemania. Konsa también dejó la concentración de Inglaterra antes de tiempo debido a una contusión en la pierna, lo que dejaba en duda a los tres de cara al partido. Ninguno del trío fue visto en las imágenes del entrenamiento del jueves, pero Arteta ha considerado que los tres están lo bastante en forma como para salir de inicio.
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Arteta explica una carga de trabajo gestionada con cuidado
Arteta abordó la decisión de dar descanso a Rice en los compromisos internacionales y señaló el incesante calendario del centrocampista en las últimas temporadas. El técnico subrayó que era necesaria una gestión sensata para mantener en forma a sus hombres clave.
«Sí, tenemos que gestionarlo porque ha arrastrado algunos problemas desde que volvió del Mundial y sabemos la cantidad de partidos que ha jugado en los últimos tres años», declaró Arteta. «Así que sí, era algo sensato, y ojalá mañana esté disponible, al igual que algunos otros que también son duda».
Decisiones importantes en el centro del campo y en ataque
Junto al trío que regresa, Arteta tomó varias decisiones de selección destacadas en todo el campo. Noni Madueke se gana un puesto de inicio en la banda izquierda por delante de Eberechi Eze, mientras que Christos Tzolis estará unas semanas de baja por un problema en los isquiotibiales.
Ben White vuelve al lateral derecho ante el club en el que jugó cedido, mientras que el joven centrocampista Myles Lewis-Skelly recibe el visto bueno junto a Rice por delante de Bruno Guimaraes. En ataque, Viktor Gyokeres empieza en el banquillo pese a un impresionante parón internacional en el que marcó cuatro goles en cuatro partidos con Suecia.
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Alineaciones confirmadas
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz
Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin
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