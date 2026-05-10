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Mikel Arteta, técnico del Arsenal, «felicita» al arbitraje por su «valiente» decisión de anular el empate del West Ham tras una «falta clara» sobre David Raya
Arteta elogia a los árbitros por su claridad estratégica
Los Gunners parecían haber asegurado tres puntos vitales con un gol tardío de Leandro Trossard, pero sus esperanzas de título se esfumaron brevemente cuando Callum Wilson marcó en el 96’. Tras una larga revisión, el árbitro Chris Kavanagh anuló el gol por falta sobre el portero Raya detectada por el VAR.
«Ha sido una decisión muy valiente por parte del árbitro, pero muy coherente con lo que se ha estado hablando toda la temporada», declaró Arteta.
«Cuando he tenido que criticar, lo he hecho. Hoy debo elogiarles por dar al árbitro la opción de decidir con calma y tomar la decisión correcta».
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Un «error evidente» corregido en el tiempo de descuento
West Ham se enfureció tras ver 17 repeticiones en la pantalla del lateral, pero Arteta insistió en que las imágenes mostraban una clara falta.
Para el técnico del Arsenal, el protocolo funcionó como se diseñó para evitar una injusticia en la lucha por el título.
«Al revisar la jugada así, el error es claro: es falta y el gol debe anularse. Felicito al VAR por decidir en circunstancias tan difíciles. Hoy he valorado lo complejo y crucial que es el trabajo arbitral; un instante puede cambiar la historia de dos grandes clubes».
Trossard rompe su sequía goleadora mientras Raya se mantiene firme
La polémica eclipsó el valiente partido del Arsenal, liderado por Trossard. El delantero belga rompió su sequía de 26 partidos sin marcar en el momento clave: gol de la victoria a siete minutos del final.
En la otra área, Raya mantuvo al Arsenal en partido con varias paradas decisivas, incluida una a Mateus Fernandes cuando el marcador aún estaba 0-0.
Arteta destacó la labor de su portero y la decisión del VAR como claves para mantener vivo el título: «Para ganar grandes trofeos necesitas momentos y personas que los creen, y David, como Martin Odegaard, nos dio la victoria».
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Cómo lidiar con el caos y las lesiones
La victoria tuvo su precio: el Arsenal sufrió una segunda parte caótica por las lesiones de Ben White y Riccardo Calafiori.
Arteta admitió que su equipo perdió impulso tras incorporar a Martín Zubimendi y desplazar a Declan Rice al lateral derecho, ajuste que no funcionó hasta que Cristhian Mosquera estabilizó la defensa tras el descanso.
«Empezamos muy bien, creamos tres ocasiones claras, pero no marcamos. Luego llegó la lesión de Ben White y tuvimos que adaptarnos», explicó Arteta.
No funcionó y, al descanso, tuvimos que sustituir también a Calafiori. No era lo ideal, pero los cambios mostraron mucho coraje».