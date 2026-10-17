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Yosua Arya
Traducido por

Mikel Arteta se pronuncia sobre los recortes de puestos de trabajo previstos en el Arsenal tras la conquista del título de la Premier League

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que el Arsenal prevé despedir a 60 empleados de varios departamentos. El entrenador explicó que le presentaron la reestructuración como una medida necesaria para ayudar al club a lograr éxitos en el futuro.

  • Importante reestructuración fuera del campo

    El Arsenal prevé suprimir 60 puestos de trabajo en varios departamentos como parte de una profunda reorganización fuera del terreno de juego. El director ejecutivo Richard Garlick comunicó esta semana a la plantilla los próximos recortes, que afectarán a hasta el 7 % de los 871 empleados fijos del club.

    La decisión llega pese a que el Arsenal registró una facturación récord de 691 millones de libras (920 millones de dólares) en la temporada 2024-25. Los recortes no afectarán a los jugadores, las jugadoras ni al personal técnico de los equipos masculino y femenino.

    La noticia se conoció poco después de que el entrenador Arteta firmara un nuevo contrato de cuatro años por un valor de hasta 20 millones de libras (27 millones de dólares) por temporada. El español llevó recientemente al club a conquistar su primer título de la Premier League desde 2004.

  • 미켈 아르테타 (Mikel Arteta)Getty Images

    Arteta rompe su silencio

    En una rueda de prensa previa al partido de liga del domingo contra el Nottingham Forest, Arteta abordó directamente la situación. El entrenador insistió en que las preguntas sobre la decisión debían dirigirse a la junta directiva.

    «En primer lugar, esta pregunta no es para mí», declaró Arteta, según recoge ESPN. «Me explicaron el ejercicio y el análisis que se ha llevado a cabo en todo el club, siempre con la intención de evolucionar para mejorar».

    «Hay que tomar algunas decisiones para situar a las personas en los puestos adecuados y seguir invirtiendo, para lograr lo que queremos lograr, el éxito que queremos crear. Eso es lo que se ha explicado».

  • Centrarse exclusivamente en la gestión

    Arteta dejó claro que sus responsabilidades se limitan estrictamente a lo que ocurre sobre el terreno de juego y no incluyen la gestión del personal del club. Pidió comprensión por su papel limitado en los asuntos administrativos.

    «Obviamente, no soy la persona adecuada para responder a esa pregunta», señaló Arteta. «Eso está claro. Y espero que todo el mundo lo respete».

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    Se avecinan partidos clave

    El Arsenal debe dejar a un lado la distracción extradeportiva mientras se prepara para una serie de partidos en un calendario apretado. Recibe al Nottingham Forest en la Premier League el domingo por la tarde.

    Tras ese partido de liga, el Arsenal afrontará un exigente viaje a Alemania para medirse al Bayern de Múnich en la Champions League. Arteta querrá que sus jugadores sigan plenamente concentrados en mantener su buena dinámica sobre el terreno de juego.

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