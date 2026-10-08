En declaraciones a The Athletic, Arteta explicó el motivo de aquella puesta en escena y cómo retó a su nueva plantilla a recoger el desastre.

"Acabo de destrozar la oficina y de tirar todo al suelo: los ordenadores, los portátiles, los cables. Luego haced pasar a todo el mundo", dijo. "Les dije: 'Escuchad, esto es lo que he oído. No sé si es verdad. Pero, por mucha gente diferente, la sensación es que así es como se sienten respecto a trabajar en la organización. Estoy aquí para ayudaros a disfrutar de vuestra profesión, de vuestra vida y de la pasión que todos compartimos. Si queréis que os ayude a hacerlo, tenéis dos minutos para poner esto en orden y al menos estar preparados para trabajar juntos'. Y me fui".

El técnico admitió el enorme riesgo que implicó aquella exhibición teatral, sabiendo que podría haberle salido mal al instante. Continuó: "Eso podría haber sido el final de mi carrera como entrenador porque, si eso se hubiera quedado igual, ¡ya no tenía trabajo!

"Volví dos minutos después y estaba impecable. Todo el mundo estaba en silencio, con los ojos bien abiertos, y listo para escuchar. Dije: 'Esto no es más que el principio. Es algo en lo que tenemos que estar cada día. Sea lo que sea que queramos conseguir, vamos a tener que hacerlo juntos. No puedo hacerlo yo solo. El problema que tenemos es mucho más profundo que eso, pero la oportunidad es infinita'".



