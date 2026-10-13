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Mikel Arteta reacciona después de que Lionel Messi incluya a Max Dowman, joven promesa del Arsenal, entre sus 10 estrellas del futuro
Arteta responde al respaldo de Messi
Arteta ha mostrado todo su apoyo a Dowman, la joven promesa del Arsenal, después de que Messi le augurara un gran futuro. El astro del Inter Miami participó recientemente en una campaña publicitaria de Adidas en la que destacó a diez jóvenes futbolistas que, a su juicio, están llamados a alcanzar la grandeza. Dowman figuraba en esa selecta lista, lo que refuerza aún más su reputación como una de las promesas más ilusionantes del fútbol europeo.
Al técnico del Arsenal le preguntaron por el reconocimiento que había recibido el jugador de 16 años. «Si Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, dice eso», respondió Arteta con una sonrisa, según recoge el Evening Standard. «Creo que tiene mejor ojo que nadie. Ojalá tenga razón».
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Dones especiales y un talento único
Arteta cree que llamar la atención de un jugador del calibre de Messi es una muestra del trabajo que el joven ha realizado en la cantera de Hale End. El técnico quiere evitar que la mayor atención mediática distraiga al futbolista de su desarrollo, aunque reconoce que recibir elogios así es poco habitual para alguien de la edad de Dowman. Preguntado en concreto por las características que podrían haber llevado a Messi a destacar al centrocampista nacido en Londres, respondió: «Que tiene algo especial».
Arteta tiene claro que el jugador posee cualidades técnicas que lo distinguen de otros futbolistas de su edad, incluso de aquellos que le llevan varios años. «En las pocas veces que ha jugado, ya ha hecho cosas extraordinarias. Es alguien dotado de un don especial. Da gusto verlo. Su forma de moverse, de tocar el balón y de desenvolverse es sencillamente diferente. Y eso es lo que lo hace único», añadió el entrenador español.
Un ascenso de récord en el Arsenal
Dowman ha protagonizado un ascenso meteórico en las categorías del club del norte de Londres durante los últimos doce meses. La temporada pasada supuso su consagración: debutó en competición oficial con solo 15 años. No tardó en hacer historia al convertirse en el jugador más joven en disputar un partido de la Champions League y, después, en el goleador más joven de la historia de la Premier League.
Su progresión no ha dado señales de frenarse en la presente temporada. Dowman desempeñó un papel decisivo en la reciente victoria del Arsenal sobre el Ipswich Town en la Copa de la Liga, en la que demostró su acierto de cara a portería al marcar dos goles.
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Preparativos para la Champions League
Se espera que el adolescente entre en la convocatoria para el partido del martes por la noche, en el que el Arsenal se enfrentará al Lille en la Champions League. Con el objetivo de mantener su buen momento en Europa, el Arsenal cuenta con Dowman como una opción real para salir desde el banquillo. Arteta ha demostrado que está dispuesto a confiar en sus jóvenes talentos en situaciones de mucha presión si muestran la actitud adecuada en los entrenamientos.
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