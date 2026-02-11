Mikel Arteta reacciona ante la «triste noticia» del despido de Thomas Frank por parte del Tottenham, mientras que el entrenador del Arsenal elogia a «un excelente entrenador y un hombre extraordinario».

En una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde, se le preguntó al entrenador del Arsenal, Arteta, por su opinión y sus sentimientos sobre la decisión del club rival del norte de Londres de despedir a su entrenador.

«Bueno, siempre es una noticia muy triste cuando un colega deja de desempeñar su trabajo, porque Thomas es un entrenador excelente, además de un hombre extraordinario, y lo ha demostrado en la liga. Sabemos dónde estamos. Sabemos que nuestra responsabilidad va más allá del rendimiento», respondió Arteta. «A veces, los resultados dictan lo que nos ocurre. Le deseamos lo mejor en todo lo que decida hacer a partir de ahora».

A Arteta también le preguntaron si la Premier League se está volviendo más impaciente, mientras que se le planteó que los Spurs han pasado por ocho entrenadores diferentes durante su etapa en el banquillo del Arsenal.

«No lo sé. No creo que se puedan tomar todos los ejemplos de la misma manera. Creo que el contexto de cada club es muy diferente, pero siempre es una posibilidad», añadió.

«Creo que cada época es diferente en cada club y en esta Premier League tenemos a dos de los entrenadores más emblemáticos, Arsene y Sir Alex, desde hace muchos años. Eso ha cambiado mucho en ambos clubes. No lo sé.

Depende de muchos factores. En mi opinión, el primero es si tienes a los jugadores detrás de ti y ellos disfrutan con lo que hacen y creen en lo que tú haces, eso es muy importante. Luego tienes que ganar muchos partidos porque, al final, si no lo haces, no vas a continuar en el puesto, y esa es la realidad de nuestro trabajo».