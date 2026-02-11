Getty Images
Mikel Arteta reacciona ante la «triste noticia» del despido de Thomas Frank por parte del Tottenham, mientras que el entrenador del Arsenal elogia a «un excelente entrenador y un hombre extraordinario».
- Getty Images Sport
Frank despedido por los Spurs tras una temporada desastrosa
Frank deja el Tottenham como el peor entrenador de la historia de los seis grandes clubes de la Premier League, según las estadísticas. El Tottenham corre un grave riesgo de verse envuelto en una lucha por evitar el descenso, tras llevar ocho partidos de liga sin ganar. La decisión de despedir a Frank se anunció el miércoles.
Los Spurs declararon en un comunicado: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank se marchará hoy.
Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro.
Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada.
Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo de sí mismo para hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».
Arteta reacciona a la salida de Frank
En una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde, se le preguntó al entrenador del Arsenal, Arteta, por su opinión y sus sentimientos sobre la decisión del club rival del norte de Londres de despedir a su entrenador.
«Bueno, siempre es una noticia muy triste cuando un colega deja de desempeñar su trabajo, porque Thomas es un entrenador excelente, además de un hombre extraordinario, y lo ha demostrado en la liga. Sabemos dónde estamos. Sabemos que nuestra responsabilidad va más allá del rendimiento», respondió Arteta. «A veces, los resultados dictan lo que nos ocurre. Le deseamos lo mejor en todo lo que decida hacer a partir de ahora».
A Arteta también le preguntaron si la Premier League se está volviendo más impaciente, mientras que se le planteó que los Spurs han pasado por ocho entrenadores diferentes durante su etapa en el banquillo del Arsenal.
«No lo sé. No creo que se puedan tomar todos los ejemplos de la misma manera. Creo que el contexto de cada club es muy diferente, pero siempre es una posibilidad», añadió.
«Creo que cada época es diferente en cada club y en esta Premier League tenemos a dos de los entrenadores más emblemáticos, Arsene y Sir Alex, desde hace muchos años. Eso ha cambiado mucho en ambos clubes. No lo sé.
Depende de muchos factores. En mi opinión, el primero es si tienes a los jugadores detrás de ti y ellos disfrutan con lo que hacen y creen en lo que tú haces, eso es muy importante. Luego tienes que ganar muchos partidos porque, al final, si no lo haces, no vas a continuar en el puesto, y esa es la realidad de nuestro trabajo».
Los jugadores del Tottenham se cansaron del amor de Frank por el Arsenal.
Según el Daily Telegraph, Frank desilusionó al vestuario del Tottenham con sus constantes elogios al Arsenal. Una fuente dijo: «No paraba de hablarles a los jugadores sobre el Arsenal y ellos rápidamente se hartaron. Incluso antes y después del partido en el Emirates, les decía lo bueno que era el Arsenal. La sensación entre algunos era más bien "cállate ya de hablar del Arsenal"».
Frank también molestó a los aficionados al mencionar al equipo «Invincibles» del Arsenal en su rueda de prensa inaugural, cuando insistió en que los Spurs «perderían los partidos al 100 %», y también se le vio bebiendo de una taza con el logo del Arsenal antes de su derrota ante el Bournemouth en enero.
- Getty Images Sport
El Tottenham busca un sucesor antes del derbi del norte de Londres
El Tottenham espera contratar a un nuevo entrenador, ya sea interino o permanente, antes del derbi del norte de Londres del próximo domingo en casa contra el Arsenal. Los Spurs no ganan a los Gunners desde mayo de 2022.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios