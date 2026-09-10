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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Mikel Arteta, pillado «furioso» con un trío de estrellas del Arsenal durante la victoria en la Champions League sobre el Napoli pese al arranque perfecto en Europa

M. Arteta
Arsenal
SSC Nápoles vs Arsenal
Liga de Campeones
K. Havertz
N. Madueke
C. Tzolis

Mikel Arteta acabó absolutamente furioso con tres de sus jugadores durante la victoria del Arsenal sobre el Napoli en la Champions League. Pese a dominar el partido y asegurar el triunfo, el técnico dirigió su enfado hacia Kai Havertz, Noni Madueke y Christos Tzolis por su trabajo defensivo.

  • El Arsenal logra una contundente victoria en Nápoles

    El Arsenal mantuvo su impecable inicio de la temporada 2026-27 con una trabajada victoria por 0-1 sobre el Nápoles en la Champions League. Martin Odegaard aseguró los tres puntos con el gol decisivo en el minuto 75, rompiendo por fin la igualdad tras una actuación dominante de los visitantes en Italia.

    El Arsenal generó multitud de ocasiones durante todo el encuentro, pero le costó transformar su superioridad hasta que intervino su capitán. El triunfo garantiza que el Arsenal ha ganado ya sus cinco primeros partidos de esta temporada, lo que refuerza su condición de serio aspirante en Europa.

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Arteta reacciona a las ocasiones falladas

    A pesar del resultado positivo, Arteta expresó su frustración por la falta de acierto general del Arsenal en el último tercio. El técnico consideró que su equipo debería haber sentenciado el partido con mucha más antelación, dado el gran volumen de ocasiones claras que generó ante una férrea defensa del Napoli.

    «Merecimos plenamente los tres puntos», declaró Arteta a TNT Sports tras el pitido final. «Probablemente el rendimiento no refleja el resultado, el equipo estuvo soberbio. Mostramos calidad en muchos momentos para desarbolarlos y fue una pena porque fallamos muchísimas ocasiones muy claras».

    Arteta añadió: «Cualquier otro día el resultado habría sido diferente. Deberíamos haberlo hecho de otra manera por la cantidad de ocasiones que creamos, pero al final conseguimos la victoria».

  • El entrenador se marchó furioso con el trío atacante

    Aunque Arteta se mostró visiblemente satisfecho con el esfuerzo colectivo, su estado de ánimo cambió de forma drástica en los compases finales. Se vio al español reaccionar con furia en la banda después de que Havertz, Madueke y Tzolis no replegaran durante un peligroso contraataque del Nápoles.

    Según la comentarista Lucy Ward, de TNT Sports, el técnico del Arsenal estaba "absolutamente furioso" mientras el trío atacante volvía al trote en tareas defensivas. Dijo: "Mikel Arteta estaba absolutamente furioso en la banda porque Havertz, Madueke y Tzolis no estaban replegando después de ese ataque".

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  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP

    El foco se desplaza a la competición nacional

    El Arsenal acabó superando el susto final para dejar su portería a cero en un resultado vital y asegurar la victoria. El equipo está ahora decidido a mantener esta dinámica ganadora cuando visite el estadio del Sunderland para un partido de la Premier League este fin de semana.

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