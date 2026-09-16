El Arsenal se impuso por 4-2 al Ipswich Town en la Carabao Cup, muy impulsado por una deslumbrante exhibición individual de Dowman, de 16 años. En su primera aparición de la temporada con el vigente campeón de la Premier League, la sensación adolescente no tardó en dejar su huella. Abrió el marcador a los siete minutos, superando a Cedric Kipre antes de batir al portero con un disparo ajustado al palo.

El canterano firmó su doblete al inicio de la segunda parte para culminar una actuación extraordinaria. La influencia ofensiva de Dowman fue más allá de sus goles: su presión incansable propició el tanto de Noni Madueke, y también desempeñó un papel clave en el disparo con rosca de Mikel Merino, que supuso el cuarto del Arsenal.

Con esos dos goles, Dowman escribió su nombre en la historia del fútbol inglés al convertirse en apenas el segundo jugador de 16 años en marcar un doblete para un club de la Premier League, igualando el registro que estableció Wayne Rooney con el Everton en 2002.



