Every Second Media
Traducido por
Mikel Arteta pidió al Arsenal que se mantenga «prudente» con la sensación adolescente Max Dowman pese a su doblete, que iguala un récord, en la victoria ante el Ipswich
Doblete histórico en Portman Road
El Arsenal se impuso por 4-2 al Ipswich Town en la Carabao Cup, muy impulsado por una deslumbrante exhibición individual de Dowman, de 16 años. En su primera aparición de la temporada con el vigente campeón de la Premier League, la sensación adolescente no tardó en dejar su huella. Abrió el marcador a los siete minutos, superando a Cedric Kipre antes de batir al portero con un disparo ajustado al palo.
El canterano firmó su doblete al inicio de la segunda parte para culminar una actuación extraordinaria. La influencia ofensiva de Dowman fue más allá de sus goles: su presión incansable propició el tanto de Noni Madueke, y también desempeñó un papel clave en el disparo con rosca de Mikel Merino, que supuso el cuarto del Arsenal.
Con esos dos goles, Dowman escribió su nombre en la historia del fútbol inglés al convertirse en apenas el segundo jugador de 16 años en marcar un doblete para un club de la Premier League, igualando el registro que estableció Wayne Rooney con el Everton en 2002.
- AFP
Arteta elogia un carácter «increíble»
Tras la victoria, Arteta no pudo ocultar su admiración por el joven talento y reconoció que la expectación que rodea al adolescente está totalmente justificada. También elogió el temperamento del canterano junto al del también prometedor Marli Salmon.
«Es una alegría tenerle, y a Marli también», comentó Arteta. «Max, sí, es inevitable hablar de él cuando marca y genera los momentos que ha generado esta noche. Puede ejecutar esas acciones con una facilidad pasmosa, diría yo. Esa es su mayor cualidad y, en defensa, también su implicación y su capacidad para sostener las acciones, lo cual no es fácil. Tiene 16 años y puede crear momentos, pero hacerlo de forma constante durante todo el partido...»
El técnico del Arsenal destacó la resistencia física y mental necesaria para rendir en su sistema a una edad tan temprana. «Con las exigencias que les imponemos, poder hacer eso es extremadamente difícil y lo está llevando cada vez mejor», añadió. «Es un jugador increíble por el carácter que tiene y por cuánto le gusta jugar en el escenario más grande.»
Bajo los focos de la Premier League
A pesar de la actuación que acaparó titulares, Arteta sigue siendo plenamente consciente de los peligros de poner demasiada presión sobre la juventud. Dowman ya había sido advertido por su entrenador de que los minutos con el primer equipo hay que ganárselos. El adolescente respondió de forma contundente, pero su técnico insiste en que es esencial gestionar la situación con cuidado.
«No es fácil [contener la expectación], lo entiendo, pero lo que tenemos que hacer es cuidarle. Tiene 16 años. Eso no se ve en esta liga», explicó Arteta. «En otras ligas de Europa, ese es un contexto totalmente diferente, pero en esta liga, con las exigencias que [tiene] la liga, los jugadores y todo lo que te exige, de verdad tenemos que asegurarnos de que cada vez que le metemos, sea en el contexto adecuado y con la preparación adecuada».
El español subrayó lo raro que es que un jugador maneje la intensidad de la élite tan pronto. «La probabilidad probablemente sea extremadamente baja porque no ves a jugadores con la capacidad de soportar simplemente la exigencia física del juego… pero él lo está haciendo y lo está haciendo realmente bien cada vez que tiene una oportunidad».
- Every Second Media
Gestión cuidadosa para el adolescente
El rápido ascenso de Dowman plantea un delicado equilibrio para el cuerpo técnico del Arsenal. Aunque su dinámica actuación en Portman Road demuestra que puede influir en partidos del primer equipo, el club pretende integrarlo de forma gradual en lugar de acelerar su desarrollo.
«Tiene 16 años y tenemos que ser realmente cautos», concluyó Arteta. «No queremos frenarlo, no queremos ponerle freno, tenemos que desarrollarlo y somos plenamente conscientes de lo que necesita. Tendrá oportunidades. Hay muchas cosas en las que tiene que crecer, pero que a los 16 años ya haga lo que hace es simplemente increíble».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias