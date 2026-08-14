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Mikel Arteta ofrece una actualización sobre las lesiones de Bukayo Saka y Jurrien Timber en el Arsenal antes del duelo de la Community Shield contra el Manchester City
Saka y Rice, listos para el duelo ante el City
Los aficionados del Arsenal han recibido una noticia muy positiva de cara al estreno del domingo contra el Manchester City, con Arteta confirmando que el dúo estrella formado por Bukayo Saka y Declan Rice vuelve a estar disponible.
En su rueda de prensa previa al partido, Arteta se mostró optimista sobre el estado de sus pesos pesados que regresan, incluido el nuevo fichaje Martin Zubimendi. El español afirmó: "Estarán disponibles, hoy han entrenado con nosotros, entrenarán mañana y, si están en las condiciones que esperamos, participarán".
Arteta también tuvo tiempo para elogiar la actitud profesional de su plantilla tras un verano ajetreado, al señalar que "la mayoría [volvió] antes de lo esperado, realmente en forma con todas las pruebas y todos parecen estar en gran condición.
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El dúo defensivo sigue de baja
Aunque las noticias son positivas en las parcelas de ataque y del centro del campo, el panorama defensivo sigue siendo algo más complicado para el campeón de la Premier League. Arteta confirmó que Jurrien Timber y William Saliba se perderán ambos el duelo con el equipo de Enzo Maresca mientras continúan con sus respectivos programas de rehabilitación.
Saliba, en particular, parece afrontar un periodo más importante de baja, y el técnico describió su situación como una «lesión de larga duración». La situación de Timber es más optimista, aunque todavía no está listo para regresar a la titularidad en competición.
Arteta ofreció un desglose detallado de la situación actual del internacional neerlandés en su proceso de recuperación, y explicó que el club está adoptando un enfoque prudente para evitar cualquier contratiempo. «Jurrien está progresando realmente bien», declaró Arteta.
«Está sobre el césped, ahora estamos aumentando con ciertas acciones y, sobre todo, el volumen y la carga. Creo que va por muy buen camino, pero todavía quedan unas semanas. Lo de Wilo, como todos sabemos, es más una lesión de larga duración».
El camino de Timber hacia la recuperación
El versátil exjugador del Ajax es una pieza vital del sistema táctico de Arteta, y se espera que su regreso a los entrenamientos con el grupo se produzca en un futuro muy próximo. El técnico dejó entrever que los próximos siete a diez días serán cruciales para el lateral, ya que empieza a reintegrarse sobre el césped junto a sus compañeros.
Arteta profundizó en el plan para el defensa y afirmó: "Tenemos que esperar y ver. Esperemos que empiece a entrenarse con el grupo la próxima semana o así, y luego ver cómo progresa a partir de ahí. Ha sido un problema de larga duración, y queremos asegurarnos de que cada paso que damos es el correcto, de que él se siente bien para hacerlo, porque es un jugador muy importante para nosotros".
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Rumores de fichajes y ambiciones de títulos
Más allá de la preocupación inmediata por las lesiones, Arteta abordó las ambiciones del club en el mercado de fichajes a medida que se acerca el cierre del plazo. Con vínculos con varios defensas de primer nivel circulando en los medios, el español no quiso pronunciarse sobre nombres concretos, pero sí habló abiertamente del deseo del club de seguir evolucionando la plantilla.
Sobre posibles incorporaciones, Arteta dijo: "No voy a hablar de ningún jugador en concreto, pero lo que obviamente sí puedo deciros es [sobre] la ambición del club. Es grande, queremos mejorar la plantilla, queremos hacer evolucionar la plantilla, para poder lograrlo. Hemos detectado algunas áreas en las que pueden convertirse en una fortaleza; eso es lo que estamos intentando hacer".
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