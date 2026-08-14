Los aficionados del Arsenal han recibido una noticia muy positiva de cara al estreno del domingo contra el Manchester City, con Arteta confirmando que el dúo estrella formado por Bukayo Saka y Declan Rice vuelve a estar disponible.

En su rueda de prensa previa al partido, Arteta se mostró optimista sobre el estado de sus pesos pesados que regresan, incluido el nuevo fichaje Martin Zubimendi. El español afirmó: "Estarán disponibles, hoy han entrenado con nosotros, entrenarán mañana y, si están en las condiciones que esperamos, participarán".

Arteta también tuvo tiempo para elogiar la actitud profesional de su plantilla tras un verano ajetreado, al señalar que "la mayoría [volvió] antes de lo esperado, realmente en forma con todas las pruebas y todos parecen estar en gran condición.



