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Mikel Arteta le recuerda a Max Dowman que su actuación «casi imposible» contra el Everton «ya no tiene importancia», mientras el joven del Arsenal se enfrenta al reto de seguir adelante
El momento histórico de Dowman
Arteta ha enviado un mensaje claro a Dowman, insistiendo en que sus hazañas goleadoras contra el Everton, con las que batió récords, ya son cosa del pasado. El entrenador del Arsenal elogió el impacto histórico del joven, que desempeñó un papel clave en el primer gol del partido en los últimos minutos antes de sentenciar el encuentro con una deslumbrante jugada individual, pero le recordó que el fútbol cambia rápidamente
«Hacer lo que hizo en un momento así es algo muy raro de ver, casi imposible», dijo Arteta. «Lo ha hecho y ahora esto es fútbol, y lo que hiciste hace unos días ya no tiene relevancia; lo que importa es el próximo partido».
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Proteger al adolescente
Para proteger al joven talento, el club confía en su red de apoyo. Arteta destacó el papel del grupo de líderes y del capitán Martin Odegaard, quien también se dio a conocer a una edad temprana. «Todas las experiencias que tienen los jugadores y que pueden compartir y explicar son muy útiles», señaló Arteta, calificando a Odegaard de «un ejemplo realmente bueno». Añadió: «Lo más importante es su familia... está acostumbrado a muchas cosas, se lo toma con mucha naturalidad». Cuando se le preguntó si lo alinearía con regularidad o lo protegería, el entrenador se mostró diplomático: «Depende del partido y de cómo reaccione... siempre hay una posibilidad. Con regularidad, dependiendo de lo que se entienda por regularidad».
Preocupación por las lesiones y la presión por el título
Aunque la irrupción de Dowman ha supuesto un impulso, el Arsenal está preocupado por el estado físico de dos de sus estrellas más veteranas. Tanto Odegaard como Jurrien Timber se ausentaron del entrenamiento previo al partido de vuelta contra el Bayer Leverkusen. Con la final de la Carabao Cup contra el Manchester City a la vuelta de la esquina este domingo, Arteta admitió que no está seguro de si ambos podrán salir al campo en Wembley. «Los dos están descartados», confirmó Arteta en relación con el partido contra el Leverkusen. La intensidad de la temporada está alcanzando su punto álgido, algo que quedó patente en el comportamiento animado de Arteta durante la victoria por 2-1 sobre el Everton. «Cuando el equipo necesita ayuda... tenemos que estar ahí», afirmó.
- AFP
Ajustes tácticos del Leverkusen
Centrándose en la Liga de Campeones, Arteta reconoció que a su equipo le costó mucho superar la defensa del Leverkusen en el partido de ida. Tras un reñido empate a 1-1 en Alemania, el entrenador exige una mayor eficacia en la definición para evitar las trampas de contraataque tendidas en el primer encuentro. «Sobre todo en la primera parte, y especialmente en muchas jugadas que ni siquiera llegamos a concluir, lo que nos llevó a permitir contraataques», señaló Arteta. Afortunadamente, Leandro Trossard y Ben White están disponibles, y el entrenador añadió que White se encuentra «en una situación mucho mejor» para contribuir en estos partidos tan importantes.
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