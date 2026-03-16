Mikel Arteta le recuerda a Max Dowman que su actuación «casi imposible» contra el Everton «ya no tiene importancia», mientras el joven del Arsenal se enfrenta al reto de seguir adelante

Arteta ha enviado un mensaje claro a Dowman, insistiendo en que sus hazañas goleadoras contra el Everton, con las que batió récords, ya son cosa del pasado. El entrenador del Arsenal elogió el impacto histórico del joven, que desempeñó un papel clave en el primer gol del partido en los últimos minutos antes de sentenciar el encuentro con una deslumbrante jugada individual, pero le recordó que el fútbol cambia rápidamente

«Hacer lo que hizo en un momento así es algo muy raro de ver, casi imposible», dijo Arteta. «Lo ha hecho y ahora esto es fútbol, y lo que hiciste hace unos días ya no tiene relevancia; lo que importa es el próximo partido».