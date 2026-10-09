Arteta ha confirmado que el Arsenal adoptará un enfoque prudente con Rice para proteger a su centrocampista estrella de una lesión grave. El jugador de 27 años abandonó la convocatoria de Inglaterra antes del parón internacional debido al temor por su enorme carga de trabajo.

Rice ha jugado una cantidad de fútbol muy intensa durante las últimas temporadas. En particular, jugó con un problema nervioso en el tendón de la corva durante el Mundial, ayudando al Arsenal a asegurar el éxito en la Premier League y a alcanzar la final de la Champions League.

Con el regreso del fútbol de clubes, Arteta se muestra cauto a la hora de exigir demasiado a su centrocampista clave. El Arsenal se enfrenta este fin de semana al Leeds, pero la participación de Rice sigue siendo incierta mientras el club controla su estado físico.