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Mikel Arteta lanza una advertencia sobre la lesión de Declan Rice mientras el entrenador del Arsenal se enfrenta a un quebradero de cabeza para elegir en el centro del campo
El Arsenal controla la preocupación por la lesión de Rice
Arteta ha confirmado que el Arsenal adoptará un enfoque prudente con Rice para proteger a su centrocampista estrella de una lesión grave. El jugador de 27 años abandonó la convocatoria de Inglaterra antes del parón internacional debido al temor por su enorme carga de trabajo.
Rice ha jugado una cantidad de fútbol muy intensa durante las últimas temporadas. En particular, jugó con un problema nervioso en el tendón de la corva durante el Mundial, ayudando al Arsenal a asegurar el éxito en la Premier League y a alcanzar la final de la Champions League.
Con el regreso del fútbol de clubes, Arteta se muestra cauto a la hora de exigir demasiado a su centrocampista clave. El Arsenal se enfrenta este fin de semana al Leeds, pero la participación de Rice sigue siendo incierta mientras el club controla su estado físico.
- Getty Images Sport
Arteta explica la necesidad de ser prudentes
Aunque Rice todavía podría jugar contra el Leeds, su entrenador es muy consciente de los riesgos a largo plazo. Arteta recalcó que el Arsenal debe proteger al jugador después de un exigente torneo veraniego.
«Sí, tenemos que gestionarlo porque ha tenido algunos problemas desde que volvió del Mundial», dijo Arteta, en declaraciones recogidas por Independent. «Ojalá mañana esté disponible, y también hay dudas con algunos otros».
Noticias dispares sobre las lesiones del Arsenal
Más allá de Rice, Arteta está gestionando varias dudas más en torno al estado físico de sus jugadores. Kai Havertz abandonó la concentración de Alemania por un problema muscular, mientras que Ezri Konsa regresó antes de tiempo tras su convocatoria con Inglaterra.
Al explicar la situación, Arteta dijo: "En el caso de Kai, como tenía una lesión muscular, hablé con Alemania y enviaron de vuelta al jugador con normalidad; con Ezri tuvimos una buena comunicación con la concentración de Inglaterra. Mañana veremos [si están disponibles]."
- AFP
El Arsenal aspira a recortar distancias
El Arsenal vuelve a la acción ante el Leeds con el objetivo de rehacerse tras un resultado decepcionante antes del parón internacional. El club sufrió una frustrante derrota ante el Brighton en su anterior encuentro. Esa derrota deja al Arsenal a tres puntos del Manchester City en la clasificación de la Premier League en este arranque de temporada.
Está por ver si Rice es considerado lo suficientemente apto como para salir de inicio ante el Leeds. Sin embargo, el regreso de defensas clave proporciona una base crucial para que el Arsenal recupere su dinámica ganadora.
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