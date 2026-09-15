Para Dowman, la Carabao Cup tiene un significado personal importante. Fue en esta competición la pasada temporada donde recibió su primera titularidad con el Arsenal en una victoria por 2-0 sobre el Brighton en la cuarta ronda. A pesar de su rápido ascenso, el jugador de 16 años ha sido suplente sin participar en cuatro ocasiones esta temporada, incluido el reciente viaje a Italia para enfrentarse al Napoli. Aunque los aficionados están deseando ver de nuevo en acción al creativo centrocampista, Arteta está gestionando con cuidado su carga de trabajo para asegurarse de que siga con su progresión ascendente sin quemarse demasiado pronto.

La competencia por un puesto en la sala de máquinas del Arsenal nunca ha sido tan feroz, especialmente con jugadores como Noni Madueke y Eberechi Eze reforzando las opciones ofensivas. La Carabao Cup ofrece una ventana vital para que Dowman demuestre que merece estar entre las estrellas del primer equipo de una forma más habitual.