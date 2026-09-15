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Mikel Arteta lanza un reto a la joya del Arsenal Max Dowman antes del duelo de la Carabao Cup
Dowman espera su momento
Para Dowman, la Carabao Cup tiene un significado personal importante. Fue en esta competición la pasada temporada donde recibió su primera titularidad con el Arsenal en una victoria por 2-0 sobre el Brighton en la cuarta ronda. A pesar de su rápido ascenso, el jugador de 16 años ha sido suplente sin participar en cuatro ocasiones esta temporada, incluido el reciente viaje a Italia para enfrentarse al Napoli. Aunque los aficionados están deseando ver de nuevo en acción al creativo centrocampista, Arteta está gestionando con cuidado su carga de trabajo para asegurarse de que siga con su progresión ascendente sin quemarse demasiado pronto.
La competencia por un puesto en la sala de máquinas del Arsenal nunca ha sido tan feroz, especialmente con jugadores como Noni Madueke y Eberechi Eze reforzando las opciones ofensivas. La Carabao Cup ofrece una ventana vital para que Dowman demuestre que merece estar entre las estrellas del primer equipo de una forma más habitual.
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Arteta exige más a la joven promesa adolescente
Arteta ha dejado claro que a Dowman no le regalarán oportunidades con el primer equipo. A pesar de la expectación que rodea al centrocampista, que la temporada pasada se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de la Premier League, el español insiste en que los minutos hay que ganárselos a través del rendimiento y la implicación en los entrenamientos. Arsenal afronta actualmente un calendario agotador y, aunque se espera rotación para el viaje a Portman Road, Arteta mantiene el listón muy alto para los miembros más jóvenes de su plantilla.
«Max tendrá su oportunidad», dijo el técnico del Arsenal a la página web oficial del club. «Tendrá sus minutos y tendrá que ganárselos como cualquier otro. Conocemos el talento que tenemos, conocemos a los jugadores que tenemos ahí, y tenemos que ayudarle y encontrar la manera de asegurarnos de que siga desarrollándose y ayudando al equipo».
Cómo gestionar un calendario de partidos implacable
El duelo de la Carabao Cup contra el Ipswich supone la tercera competición diferente seguida para el Arsenal, después de partidos de alto voltaje en la Premier League y la Champions League. Tras una trabajada victoria sobre el Chelsea, el conjunto del norte de Londres viajó a Nápoles para un duelo europeo antes de sumar tres puntos ante el Sunderland. Esta incesante serie de partidos fuera de casa ha puesto a prueba la profundidad de la plantilla, pero Arteta cree que la fortaleza mental de sus jugadores les permitirá superar el próximo reto en Suffolk.
"Miraremos a los ojos de los jugadores y dirán que quieren jugar, y 'quiero ganar un partido y quiero mejorar'", dijo Arteta. El técnico señaló que su plantilla busca evolucionar constantemente, incluso después de resultados positivos. "Revisarán el partido [contra el Sunderland] y querrán más porque conozco a los chicos", añadió.
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Una semana enorme para el Arsenal
El talismán del Arsenal, Bukayo Saka, también se ha pronunciado sobre los desafíos a los que se enfrenta el equipo durante este periodo tan intenso. El internacional inglés destacó el desgaste físico que los viajes constantes y los partidos de alta intensidad pueden causar en el grupo. La plantilla ha tenido poco tiempo para recuperarse entre los viajes a Nápoles, Sunderland y ahora Ipswich, pero la moral dentro del vestuario sigue siendo excepcionalmente alta mientras busca mantener su inicio de temporada invicto.
«Ha sido una semana enorme para nosotros», dijo Saka. «Ha habido muchos viajes. La gente no entiende entre bastidores cómo ha sido, pero estoy muy contento con cómo lo hemos gestionado. Es increíble para nosotros, así que hay que dar mérito al equipo, al cuerpo técnico, a todos nosotros. Tenemos que seguir, esto no para».
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