El Arsenal ha reactivado su interés en el fichaje de Konsa después de que le rechazaran una oferta a principios de este verano. Según la BBC, el club solo ofreció 30 millones de libras por el jugador de 28 años, una cifra que el Aston Villa descartó de inmediato.

El conjunto de las Midlands quiere el doble de esa cantidad por un futbolista que desempeñó un papel clave en su triunfo en la Europa League y ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales del Mundial.

A pesar de la enorme diferencia en la valoración, Mikel Arteta sigue decidido a llevar al versátil defensa al Emirates Stadium. El Arsenal asume que tendrá que mejorar de forma significativa su oferta inicial, pero la decisión final depende en última instancia del Aston Villa, que tiene el control total sobre el futuro inmediato del jugador.