AFP
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Mikel Arteta insta al Arsenal a reactivar su interés por Ezri Konsa pese a las enormes diferencias de valoración con el Aston Villa
Reavivando el interés por el traspaso
El Arsenal ha reactivado su interés en el fichaje de Konsa después de que le rechazaran una oferta a principios de este verano. Según la BBC, el club solo ofreció 30 millones de libras por el jugador de 28 años, una cifra que el Aston Villa descartó de inmediato.
El conjunto de las Midlands quiere el doble de esa cantidad por un futbolista que desempeñó un papel clave en su triunfo en la Europa League y ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales del Mundial.
A pesar de la enorme diferencia en la valoración, Mikel Arteta sigue decidido a llevar al versátil defensa al Emirates Stadium. El Arsenal asume que tendrá que mejorar de forma significativa su oferta inicial, pero la decisión final depende en última instancia del Aston Villa, que tiene el control total sobre el futuro inmediato del jugador.
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La crisis defensiva obliga a acudir al mercado
El renovado impulso por Konsa está motivado directamente por una lesión de William Saliba, que el francés sufrió mientras jugaba con su selección. Con Saliba potencialmente de baja durante un periodo considerable, al Arsenal le falta profundidad de primer nivel por detrás de su pareja principal de centrales. Aunque el club ha cerrado con éxito los fichajes de Bruno Guimaraes y Christos Tzolis en esta ventana, todavía no se ha producido ninguna incorporación defensiva importante.
Se han considerado alternativas como Konstantinos Mavropanos y Jacobo Ramon, pero Konsa sigue siendo la prioridad. Según se informa, el defensa está abierto a dejar Villa Park, aunque no está forzando activamente una salida. Actualmente de vacaciones prolongadas tras su esfuerzo en la Copa del Mundo, Konsa se perdió recientemente el choque de la Supercopa de la UEFA.
Situación contractual y posibles ventas
El Aston Villa está deseando ampliar el contrato de Konsa, al que actualmente le quedan dos años de vinculación. Sin embargo, es plenamente consciente de que su valor de mercado podría caer en los próximos meses si no se acuerdan nuevas condiciones.
Unai Emery ya ha demostrado que el club está dispuesto a dejar salir a estrellas del primer equipo si se cumplen sus valoraciones. A principios de este verano, Morgan Rogers se unió al Chelsea en un traspaso récord en Gran Bretaña, se permitió a Youri Tielemans fichar por el Manchester United y Lucas Digne regresó al Paris Saint-Germain.
El Arsenal espera que esta disposición a vender acabe jugando a su favor, siempre que pueda acercarse poco a poco a los 60 millones de libras que se exigen por el central.
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¿Qué esperar en los próximos días?
El Arsenal debe actuar con rapidez si pretende presentar una oferta formal y mejorada antes de que se cierre el mercado. El Aston Villa mantendrá su postura firme, por lo que Arteta deberá decidir si Konsa merece el enorme desembolso económico. Si no se puede alcanzar un acuerdo, el Arsenal tendrá que virar rápidamente hacia objetivos alternativos o confiar en una reestructuración interna para cubrir su vacío defensivo.
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