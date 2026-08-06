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Mikel Arteta, hermético sobre la llegada de Bruno Guimaraes mientras el Arsenal traspasa a Christian Norgaard al Everton
Arteta mantiene la calma sobre el fichaje de Guimaraes
Arteta evitó entrar en especulaciones sobre Guimaraes, pese a los informes que circulan de que un traspaso de gran magnitud está llegando a sus fases finales. Se entiende que el Arsenal ha acordado una cifra de 75 millones de libras por el centrocampista brasileño, que, según se informa, ha recibido permiso para viajar y pasar reconocimiento médico. Sin embargo, hablando después de la derrota por 3-2 ante el Real Betis, Arteta mantuvo su postura habitual de no hablar sobre jugadores que pertenecen a otros clubes.
Cuando fue preguntado por cuánto supondría un refuerzo para su plantilla el jugador de 28 años, Arteta se mostró firme en su respuesta. "No voy a hablar de ningún jugador que no sea jugador del Arsenal", afirmó el español. Más tarde añadió: "Bueno, puedo decirte en este momento que algo sucede y que podemos anunciarlo. Te daré una respuesta directa".
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Un gran refuerzo en el centro del campo para el Arsenal
La persecución de Guimaraes supone un movimiento estratégico para el Arsenal, que busca añadir más profundidad y calidad a un centro del campo que ya cuenta con futbolistas como Declan Rice, Martin Odegaard y Mikel Merino. Desde su llegada a St James' Park procedente del Lyon en enero de 2022, el brasileño se ha convertido en una pieza angular del proyecto del Newcastle. Su liderazgo fue crucial para guiar al Newcastle de vuelta a la Champions League y hacia su posterior éxito en la Carabao Cup en 2025.
La cifra de 75 millones de libras de la que se informa pone de relieve la alta consideración en la que se tiene a Guimaraes, especialmente teniendo en cuenta que está vinculado por contrato en el noreste de Inglaterra hasta 2028. Para Arteta, la versatilidad que ofrece Guimaraes es un gran atractivo; el centrocampista se siente igual de cómodo actuando como organizador retrasado que incorporándose al ataque en un rol más adelantado de interior.
Reajuste en el centro del campo tras la salida de Norgaard
La posible llegada de Guimaraes coincide con la salida de Christian Norgaard, que ha completado su traspaso al Everton. Norgaard fue una figura clave en el vestuario durante el reciente éxito liguero del Arsenal, y Arteta no tardó en elogiar la contribución del internacional danés al club.
«Bueno, desempeñó un papel tremendo para nosotros», dijo Arteta sobre la salida de Norgaard. «Cuando lo traje aquí dije que podía ser nuestro jugador de grupo. Tiene una capacidad increíble para unir a la gente, para mantener altos los estándares. Cuando jugó también tuvo momentos realmente buenos. Pero entiendo que cumplir ese papel durante un largo periodo no es fácil. Tuvo una gran oportunidad con un entrenador y un club que conozco muy bien. Le deseamos lo mejor y gracias».
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La pieza final del rompecabezas del título
Aunque la cifra es inferior a los 100 millones de libras que inicialmente pedía el Newcastle, sigue siendo una inversión importante por un jugador que cumplirá 29 años en noviembre. El club cree que la falta de un periodo de adaptación de Guimaraes, tras haber pasado ya cuatro años en la Premier League, le convierte en el candidato ideal para entrar directamente en el once inicial. Su regularidad y liderazgo son vistos como componentes esenciales para una plantilla que aspira a ganar múltiples títulos. Por ahora, asegurarse a Guimaraes es un triunfo enorme para el equipo de captación, ya que aporta una mezcla de físico y excelencia técnica que pocos jugadores pueden igualar.
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