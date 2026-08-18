Mikel Arteta hace una llamada personal a Julian Alvarez mientras el Arsenal lanza su oferta final para fichar a la estrella del Atlético de Madrid

Arteta se ha puesto en contacto personalmente con Alvarez mientras intenta cerrar una operación de primer nivel antes de que se cierre el mercado de fichajes, según El Desmarque. El Arsenal lleva tiempo señalando al exjugador del Manchester City como su principal objetivo ofensivo, y ahora es el propio Arteta quien lidera la ofensiva con un llamamiento directo al futbolista.

Aunque Viktor Gyokeres firmó una productiva temporada de debut en el Emirates Stadium con un registro de 21 goles, el cuerpo técnico cree que un jugador del nivel de Alvarez es exactamente lo que hace falta para ganar por fin la Champions League, tras su amarga derrota ante el Paris Saint-Germain en la final de la pasada temporada.