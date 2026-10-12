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Mikel Arteta, frustrado por un doble revés por lesiones, pero el Arsenal recibe buenas noticias sobre William Saliba
Doble golpe para Arteta
Según informó el Guardian, Hincapié y Zubimendi sufrieron lesiones de tobillo durante una sesión rutinaria de vuelta a la calma el sábado, después de que el Arsenal lograra una victoria ante el Leeds. Ninguno de los dos fue titular en el partido de la Premier League, pero ambos tenían previsto jugar contra el Lille el martes.
Arteta explicó la situación: «Teníamos prevista una sesión de entrenamiento para los jugadores después del partido. No habían disputado suficientes minutos para que todos cogieran el ritmo adecuado y, en dos acciones muy desafortunadas, perdimos a dos jugadores».
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En defensa de la rutina posterior al partido
Pese a la frustración que provocan estos contratiempos, Arteta defendió a su cuerpo técnico y la decisión de mantener activos a los suplentes. «Cuando les toca jugar, no tienen ritmo, y cuando les pides que jueguen, no van a tener impacto en el partido», afirmó.
«Eso podría pasar en el Emirates; nunca había pasado en los siete años que estuve aquí. Podría pasar al día siguiente durante el entrenamiento, y ya ha pasado antes. Espero que pase ahora y que no vuelva a ocurrir. ¿Qué puedes hacer? Si lo supiera, si tuviera una bola de cristal que me lo dijera con claridad, diría: “Chicos, id todos al jacuzzi. Nos vemos mañana”».
Saliba da buenas noticias
Mientras el Arsenal afronta problemas en el centro del campo, ha recibido una noticia positiva sobre Saliba. El defensa central ha retomado los entrenamientos individuales tras la lesión de espalda que sufrió en el Mundial. Sin embargo, Arteta confirmó que su recuperación todavía llevará semanas. En su ausencia, se espera que Gabriel Magalhães vuelva a formar pareja con Ezri Konsa en el centro de la defensa ante el Lille.
Magalhães mantiene la confianza pese a fallar un penalti en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain: «Estaba triste y no quería fallar un penalti, pero he aprendido de ello y, si tengo otra oportunidad, estaré preparado para lanzarlo».
- AFP
¿Qué le espera ahora al Arsenal?
El Arsenal recibe al Lille el martes en la Champions League y tendrá que superar estos nuevos problemas de lesiones. Arteta revisará el lunes los resultados de las pruebas de imagen de Hincapié y Zubimendi para determinar sus plazos de recuperación. Mientras tanto, el Arsenal gestionará con cautela la recuperación de Saliba para asegurarse de que vuelva completamente en forma de cara a los próximos partidos.
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