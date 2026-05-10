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Mikel Arteta explica por qué retiró a Martín Zubimendi después de haberlo ingresado al campo en sustitución del lesionado Ben White durante la ajustada victoria ante el West Ham
La polémica sustitución de un suplente
El drama comenzó en el minuto 28, cuando White tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando debido a una preocupante lesión de rodilla. Sorprendentemente, Arteta introdujo al centrocampista Zubimendi y retrasó a Rice al lateral derecho. El experimento duró solo 40 minutos: Zubimendi dejó su lugar a Havertz en el 67. El Arsenal ganó 1-0 con un tanto tardío de Trossard.
«Nunca es fácil hacerle eso a un jugador, especialmente a alguien con la calidad de Martin», admitió Arteta tras el partido.
«Pero el partido se estaba desarrollando de tal manera que teníamos que cambiar las cosas. Perdimos parte del impulso inicial y el equilibrio no era el adecuado con Dec [Rice] fuera del centro del campo. Como entrenador, hay que ser frío y hacer lo que el partido exige para ganar».
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La implacable corrección táctica de Arteta
La decisión de Arteta de colocar a Rice en la defensa fue muy criticada, sobre todo por Gary Neville, quien la calificó de «atónita». Sabiendo que el centro del campo había perdido su «motor», en la segunda parte Arteta rectificó: metió a Mosquera para que Rice volviera a su puesto.
«En el descanso les dije que iríamos a por todas; si no funcionaba, cambiaríamos», explicó Arteta. Reconoció que, aunque Zubimendi tuvo un «impacto increíble» a ratos, la necesidad de más peso ofensivo en el último tercio motivó la entrada de Havertz.
Concluyó: «Los rematadores marcaron la diferencia hoy, y a veces hay que sacrificar a un jugador para tener el perfil adecuado sobre el terreno de juego».
Preocupación por las lesiones en el Arsenal
Además de las dudas tácticas, Arteta confirmó que el cambio de Calafiori fue obligado.
El defensa italiano fue reemplazado por Mosquera en el descanso, dejando a Arsenal con una zaga improvisada gran parte del segundo tiempo en el London Stadium.
«Richy [Calafiori] notó algo y no podíamos correr el riesgo», explicó Arteta. Con la lesión de rodilla de Ben White, descrita como «poco prometedora», el técnico del Arsenal podría enfrentarse a una crisis defensiva en el peor momento.
«Estamos justos atrás, pero la actitud y el coraje de los que jugaron —sobre todo Mosquera y Lewis-Skelly— fueron excepcionales bajo tanta presión», añadió.
- AFP
Un paso decisivo hacia el título
El gol de Trossard en el 83′ mantiene al Arsenal cinco puntos arriba. Arteta destacó la resistencia del equipo y aplaudió la decisión del VAR de anular el empate del West Ham por falta sobre David Raya.
«Esta es la historia de la temporada», concluyó Arteta. «Hay lesiones, tomamos decisiones que quizá la gente no entienda, pero nos llevamos los tres puntos. Nos jugamos todo y hoy demostramos que podemos sobrevivir al caos. Ahora nos recuperamos y preparamos para otra final el fin de semana».