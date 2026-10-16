Más allá de los asuntos relacionados con la plantilla, el Arsenal ha estado sometido esta semana a un intenso escrutinio público tras las informaciones sobre una importante reestructuración que supondrá la pérdida de empleo de unos 60 trabajadores. Durante la rueda de prensa, preguntaron directamente a Arteta por los despidos, pero se desmarcó enseguida de la vertiente administrativa de las decisiones del club.

«Bueno, en primer lugar, esta pregunta no es para mí. Me explicaron el proceso y el análisis que se han llevado a cabo en todo el club, siempre con la intención de evolucionar y mejorar. Hay que tomar algunas decisiones para situar a las personas en los puestos adecuados y seguir invirtiendo para lograr lo que queremos conseguir y el éxito que queremos alcanzar. Eso es lo que me han explicado. Evidentemente, no soy la persona adecuada para responder a esa pregunta. Eso seguro. Y espero que todo el mundo lo respete», respondió.