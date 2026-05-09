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Mikel Arteta, entre risas, responde a las críticas de Wayne Rooney sobre las celebraciones del Arsenal
Arteta resta importancia a las críticas sobre las celebraciones del Arsenal
El Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones tras derrotar al Atlético de Madrid por un global de 2-1, acabando con 20 años de espera. En el Emirates Stadium se vivieron escenas emotivas, con Arteta celebrando con sus jugadores y la afición.
- AFP
Arteta se toma a broma los comentarios de Rooney
Sin embargo, las celebraciones del Arsenal recibieron críticas de la leyenda del Manchester United, Rooney. Como comentarista, afirmó que el equipo se había pasado de la raya porque aún no había ganado el trofeo.
«Se merecen estar en esta posición, pero aún no lo han ganado», dijo Rooney en Amazon Prime. «Las celebraciones son un poco excesivas. Celebra cuando ganes».
Arteta se mostró divertido al ser preguntado por los comentarios durante la rueda de prensa del viernes y restó importancia a las críticas.
«No sabía nada, hay que respetar todas las opiniones y situarlas en su sitio», respondió. Al preguntarle dónde debían colocarse, añadió: «Donde deben estar. No lo sé. Eso no es importante».
Mensajes de apoyo de otros directivos
Mientras Rooney criticaba, Arteta reveló que había recibido mucho apoyo de sus colegas tras el título del Arsenal. El español afirmó que varios entrenadores, incluido su exmentor y actual rival Pep Guardiola, le felicitaron.
«Todos se han puesto en contacto conmigo de una forma realmente bonita y yo les he respondido lo mismo», dijo Arteta. «Ellos también son una parte importante de esto, porque me han ayudado a desarrollarme, a evolucionar, a aprender de ellos. Siento una enorme gratitud por ello.
«He recibido cientos de mensajes de personas que han estado en mi trayectoria desde que era pequeño. De mi país, de todos los clubes, de todos los entrenadores y, obviamente, de muchos familiares y amigos. Ha sido especial. Te das cuenta del valor que tiene una final de la Liga de Campeones».
- AFP
El Arsenal vuelve a centrar su atención en la lucha por el título
A pesar de la expectación por la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en Budapest, el Arsenal se centra primero en la Premier League. Con tres jornadas por disputarse y cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, Arteta busca tres victorias consecutivas. La recta final empieza este fin de semana ante el West Ham, continúa contra el Burnley y culmina en la visita al Crystal Palace.