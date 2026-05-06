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Mikel Arteta elogió a Bukayo Saka, autor del gol de la victoria, y al «impresionante» Viktor Gyokeres, y admitió que se disculpó con el plantel del Arsenal tras eliminar al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones
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Arteta elogia a Saka, el héroe del partido
El Arsenal acabó con 20 años de espera para regresar a la máxima competición europea tras ganar 2-1 en el global al equipo de Diego Simeone. Después del partido de vuelta, Arteta elogió al internacional inglés Saka, autor del gol decisivo en el Emirates Stadium. El canterano de Hale End aprovechó un error defensivo y sentenció la eliminatoria, confirmando su papel como rostro de la era actual del club.
«Tenía que ser alguien muy especial y, sin duda, él lo es para mí, para los chicos y para todos los que forman parte de este club», declaró Arteta a Amazon Prime. «Si tenía que ser alguien quien marcara ese gol, probablemente tenía que ser él».
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Una emotiva disculpa a los jugadores del banquillo
Pese a las celebraciones en la cancha, Arteta admitió las difíciles decisiones tácticas que tomó antes del inicio. El técnico español se mostró muy responsable con los jugadores que dejó fuera del once, lo que generó un emotivo diálogo en el hotel del equipo esa mañana.
«Fue muy difícil tomar ciertas decisiones y lo siento mucho por los chicos», añadió el técnico de los Gunners. «Sé lo buena gente que son y esta tarde he pedido perdón a algunos: "Voy a sacar el mismo equipo", y me han respondido: "Aquí estoy cuando me necesite"». Esa unidad mantiene vivo el sueño del doblete del Arsenal.
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Gyokeres, el «inmenso» líder defensivo
Aunque Saka marcó el gol de la victoria, Gyokeres recibió elogios por su incansable trabajo en ataque. El delantero sueco, conocido por su puntería, fue destacado por su entrenador por el esfuerzo defensivo que ayudó a los Gunners a mantener su estructura ante un Atlético muy físico.
«Estuvo inmenso», destacó Arteta. «Se nota en la reacción del público cada vez que tocaba el balón; su ritmo de trabajo y lo que aporta al equipo son increíbles. Gyokeres marca el tono, el ritmo y los hábitos cuando no tenemos el balón, y eso es un esfuerzo de equipo».
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Con la mirada puesta en el doblete de la Liga de Campeones y la Premier League
Con la Premier aún en juego y su buen camino en Europa, Arteta busca la doble gloria. La sólida defensa de los Gunners ha sido clave esta temporada. Al preguntarle sobre el dicho «el ataque gana partidos, pero la defensa gana títulos», respondió: «Pues vamos a por ello». A un paso de la inmortalidad, el equipo londinense se medirá en la final al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain.