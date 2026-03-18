Mikel Arteta elogia el «momento mágico» de Eberechi Eze, mientras el entrenador del Arsenal destaca la «química» entre el centrocampista y sus compañeros de los Gunners

Tras el pitido final, Arteta declaró: «Empezamos el partido muy bien y creamos peligro desde todos los ángulos. Su portero les mantuvo en el partido y necesitábamos un momento mágico de Ebs para adelantarnos en el marcador. Luego, en la segunda parte, la jugada de Declan nos dio la oportunidad de ganar el partido y tuvimos cuatro o cinco ocasiones en las que deberíamos haber marcado el tercero, pero, en general, merecimos plenamente la victoria y el pase a cuartos de final».

Eze se ha convertido en una pieza fundamental en la maquinaria del Arsenal desde su fichaje este verano por el Emirates, y su entrenador cree que el centrocampista no hace más que mejorar a medida que se compenetra con sus nuevos compañeros. El técnico no dudó en señalar que la forma física y el ritmo del internacional inglés son factores clave para su buen estado de forma.

Arteta añadió: «Ebs juega cada tres días, tiene ritmo, se entiende con los jugadores y esto [el gol] es por lo que está aquí. Está creando una buena conexión con todos ellos y, cuando empiezas a marcar la diferencia en los momentos clave de los partidos, eso te da confianza. Declan estuvo inmenso, él y todo el equipo: la forma en que van a por cada balón y la pasión que muestran es extraordinaria».