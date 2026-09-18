En declaraciones a los medios antes del partido de liga de este fin de semana, el técnico español se negó a comparar a sus jugadores, pero subrayó la importancia vital del guardameta para el club.

Preguntado por si el guardameta había sido su mejor operación, Arteta dijo: "No lo sé, ha sido un fichaje tremendo, no hay ninguna duda sobre eso. Que sea el mejor o no es solo una opinión. No importa, estamos muy felices de tenerlo. Ha llevado al equipo a un nivel diferente y ahora tenemos que mantener ese nivel".

Al hablar de la fortaleza mental del guardameta en sus primeros momentos de alta presión, Arteta añadió: "Creo que es su mentalidad. David tiene una calidad tremenda, pero ha superado muchas dificultades y desafíos para llegar a este punto. No fue fácil al principio, tuvo que apretar los dientes y demostrar su valía. Ahora tiene derecho a ser uno de los mejores".