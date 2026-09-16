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Mikel Arteta elogia al «increíble» Max Dowman después de que la promesa de 16 años hiciera historia en la victoria del Arsenal sobre el Ipswich en la Carabao Cup
Un adolescente impulsa una victoria contundente
Dowman abrió el marcador dentro de los primeros siete minutos con una impresionante acción individual tras una rápida pared con Eberechi Eze, antes de firmar su segundo gol apenas 90 segundos después de la reanudación. Noni Madueke y Mikel Merino también vieron puerta para dejar a los visitantes con el partido completamente bajo control en Portman Road. Las tardías respuestas de Anis Mehmeti y Chuba Akpom resultaron ser meros consuelos, ya que el conjunto del norte de Londres selló la victoria en una noche con 19 rotaciones entre ambas plantillas.
- Every Second Media
El entrenador elogia un talento excepcional
La sobresaliente actuación del joven de 16 años recibió grandes elogios por parte de su entrenador inmediatamente después del pitido final. Al hablar sobre la actuación de Dowman con la web oficial del club, Arteta dijo: "Volvió a estar increíble; algunas de las acciones y conexiones que puede darnos sobre el campo son una auténtica delicia de ver. Fue realmente eficaz; cada vez está participando más en el juego; puede mantenerlo durante periodos más largos, y conocemos el talento que tenemos".
Un doblete histórico se gana los elogios
La hazaña entró en los libros de récords, ya que Dowman se convirtió en apenas el segundo jugador de 16 años en marcar dos veces en un partido con un equipo de la Premier League en todas las competiciones, igualando la gesta de Rooney de octubre de 2002 con el Everton ante el Wrexham.
Merino, que fue el capitán del equipo, se deshizo igualmente en elogios hacia el adolescente al hablar con la web oficial del club: «Tiene un talento increíble, sinceramente, es muy joven, tiene muchísima energía y se le ve la alegría en los ojos cuando juega al fútbol. Obviamente, hay muchas cosas que mejorar, es muy joven, necesita seguir escuchando y aprendiendo de los veteranos, pero estamos aquí para apoyarle y vamos a llevarle a su mejor versión, seguro».
- Every Second Media
El Tottenham espera el sorteo
La exhibición autoritaria prolongó el pleno de victorias del Arsenal en todas las competiciones esta temporada, subrayando la enorme calidad que atesora el joven equipo de Arteta. Las actuaciones serenas de Dowman y de la central de 17 años Marli Salmon suponen un enorme impulso anímico antes de un calendario cargado de partidos. El Arsenal centra ahora su atención en el sorteo de la cuarta ronda de la Carabao Cup del miércoles por la noche, después del choque entre el Brighton y el Manchester United.
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