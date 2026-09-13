La brillante parada de Raya desde los 11 metros preservó la portería a cero del Arsenal y le convirtió en el único portero que ha detenido un penalti en la Premier League hasta ahora esta temporada. Mostrando una profunda preocupación por el uso del VAR y por el nivel general del arbitraje, Arteta dijo a BBC Match of the Day: "¿Os sorprende? ¿No? Vale.

"Es una llave de judo del rival. Ezri no hace nada. Solo miradlo. Tenemos muchas cámaras y VAR; tenemos que asumir la responsabilidad de proteger el juego. El juego quedó desprotegido, y podría habernos costado el partido y el impulso, lo cual es algo realmente, realmente serio.

"Me encantó la parada de David y la forma en que reaccionó el equipo, la manera en que fuimos contra todo, pero esto no debería pasar nunca; no es justo, y estoy triste, muy triste, en ese sentido. Lo digo muy claramente en público porque es por el bien del juego; no es solo por el Arsenal. Esto no puede pasar a este nivel."