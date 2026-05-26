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Mikel Arteta dirige personalmente el fichaje de Morgan Rogers, mientras el Arsenal busca adelantarse a Manchester United y Chelsea
El Arsenal intensifica su interés por Rogers
Según talkSPORT, Arteta lidera la estrategia de fichajes de Arsenal para este verano, con Rogers como prioridad. Tras ganar la Premier League tras 22 años, el técnico no quiere que su equipo se estanque y ve en el mediapunta inglés el refuerzo perfecto para el ataque.
Ya hubo contactos preliminares con su entorno para adelantarse a otros clubes. Chelsea lo vigila de cerca y Manchester United sigue interesado, gracias a la admiración que el técnico Jason Wilcox profesa desde hace tiempo por el canterano del City.
- AFP
El Arsenal considera a Rogers un fichaje emblemático
El Arsenal ve a Rogers como un fichaje de gran impacto. Arteta ve en el internacional inglés un encaje perfecto para su sistema ofensivo, gracias a su creatividad y versatilidad en la delantera. Sin embargo, el Villa no tiene prisa por venderlo: Unai Emery lo considera pieza clave de su ataque, tal como demostró al marcar en la final de la Europa League que su equipo ganó 3-0 al Friburgo.
El Villa se mantiene firme ante el creciente interés
Aston Villa valora a Rogers en al menos 80 millones de libras, pero la cifra podría subir si hay una subasta. El interés de varios clubes de la Premier League y de equipos extranjeros podría elevar la cifra hasta los 100 millones de libras. Su capacidad para jugar en el centro y en las bandas aportaría flexibilidad táctica y competencia al ataque del Arsenal, presionando a jugadores como Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.
- AFP
Se prevé que la pugna por los fichajes se intensifique
El Arsenal negocia para fichar a Rogers, pero todo dependerá de la postura del Villa y de si otros clubes pujan. El equipo, que busca retener la Premier y avanzar en la Champions, quiere más profundidad ofensiva de élite.