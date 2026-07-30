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Mikel Arteta dice que esto es «el comienzo y el estándar» para el Arsenal mientras el entrenador busca construir sobre el éxito del título de la Premier League
Arteta fija un nuevo listón ambicioso
Arteta ha retado a su plantilla a llevar al club a una «dimensión diferente» después de conquistar su primer título de la Premier League en 22 años. Lejos de considerar este triunfo histórico como un destino final, el técnico español lo ve como la base de cara al futuro. En declaraciones a la página oficial del club, Arteta dejó claro que el éxito pasado no dará pie a la complacencia en el norte de Londres. Insiste en que ganar la máxima categoría debe marcar el inicio de una era sostenida de dominio.
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El éxito se convierte en el nuevo punto de partida
Arteta lanzó un reto a su plantilla y exigió que cada jugador asumiera la presión de ser el vigente campeón. Instó a su equipo a mantener la disciplina diaria necesaria para seguir en la cima del fútbol inglés.
"Esto tiene que ser el comienzo y este tiene que ser el estándar", afirmó Arteta. "La excelencia tiene que ser nuestro estándar y esto tiene que impulsarnos a afrontar el futuro. La forma en que nos comportamos cada día, con cada vez más determinación y ambición, porque hemos demostrado que lo tenemos".
Apuntando a una «dimensión diferente»
El Arsenal puso fin la pasada temporada a más de dos décadas de sufrimiento al conquistar el trofeo de la Premier League, demostrando que puede competir al máximo nivel. Ahora, Arteta quiere que su equipo afiance su estatus entre los clubes de élite de Europa año tras año.
"Ahora tenemos que demostrar que pertenecemos a este nivel y queremos crecer y llevar a este club a una dimensión diferente", añadió. "Mi ambición es que cada día clavemos los estándares y las exigencias del día para ser mejores al día siguiente. Eso es lo que tenemos que controlar. Y mantener esa ambición, esa disciplina, ese compromiso y esa energía positiva durante 11 meses. Esa es la responsabilidad que tenemos todos. Si todos lo conseguimos, vamos a estar en una posición realmente fuerte en mayo".
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De cara a la nueva temporada
Mientras el Arsenal se prepara para defender su corona de la Premier League, la atención de Arteta se centra en trasladar esa mentalidad de élite al terreno de juego. El técnico del Arsenal esperará que sus jugadores demuestren su mayor ambición desde el primer día de la nueva temporada.
Con su sequía de títulos ligueros de 22 años por fin rota, las expectativas en el norte de Londres han evolucionado de forma drástica. Arteta y su equipo afrontan ahora la prueba definitiva de mantenerse en la cima y demostrar que la excelencia es, de hecho, su nueva rutina.
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