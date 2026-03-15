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Mikel Arteta desvela lo que le dijo a Max Dowman antes de la decisiva entrada en juego del joven del Arsenal en la victoria contra el Everton
Diez palabras que lo cambiarán todo
En un partido que parecía abocado a un frustrante empate, Arteta recurrió a la juventud para encontrar la clave del éxito. El entrenador del Arsenal reveló que no abrumó a Dowman con complejos esquemas tácticos ni tareas defensivas. En su lugar, le transmitió un mensaje breve y lleno de confianza para inspirar al joven a hacer historia en el Emirates Stadium. La victoria se selló de forma espectacular cuando Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League con solo 16 años y 73 días.
Cuando se le preguntó qué le había dicho al joven prodigio en la banda, Arteta respondió: «Ve y haz lo tuyo y gánanos el partido... Le dije que estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial, y él sabe que tiene la capacidad, que yo tengo que darle la oportunidad y que él estará a la altura».
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La «intuición» de Arteta da sus frutos
Al reflexionar sobre esa atrevida sustitución, Arteta comentó: «Probablemente, en mi interior tenía un presentimiento. Ayer estuvo entrenando, como lo ha hecho estos últimos días, y tenía la corazonada de que era su momento. Quizá porque no parece que le afecten las circunstancias, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con total naturalidad. Toma decisiones para hacer que las cosas sucedan y lo que ha demostrado ha sido increíble».
Gyokeres elogia a su «increíble» compañero de equipo
El impacto de Dowman no pasó desapercibido para sus compañeros, especialmente para Gyokeres, quien se benefició de la participación del joven en el primer gol. El internacional sueco, que está en un gran momento de forma, no dudó en elogiar la contribución de la joven promesa de la cantera tras la histórica jugada individual que selló los tres puntos.
«No parece que tenga 16 años cuando juega, pero es increíble y verlo marcar un gol así... Se podía ver a todos los jugadores celebrando con él. Es increíble, y me alegro mucho por él», declaró Gyokeres a BBC MOTD.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
La victoria supone un gran impulso para las aspiraciones del Arsenal de conquistar el título de la Premier League, sobre todo después de que el Manchester City perdiera puntos cruciales al empatar a 1-1 contra el West Ham, que se encuentra en peligro de descenso. Con la espectacular actuación de Dowman, que ha aportado una nueva dimensión emocionante al equipo, los hombres de Arteta tendrán poco tiempo para celebrar, ya que deben centrar rápidamente su atención en la competición europea. A continuación, los Gunners recibirán al Bayer Leverkusen en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de rematar la faena en el Emirates tras haber empatado a 1-1 en un reñido partido en Alemania.
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