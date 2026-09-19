El Arsenal está abierto a permitir que el prodigio adolescente Dowman salga cedido esta temporada si una salida temporal favorece su desarrollo, según la BBC.

El centrocampista de 16 años acaparó titulares la pasada temporada al establecer dos registros notables, al convertirse en el jugador más joven en marcar para el Arsenal y en la historia de la Premier League.

Aunque todavía no ha jugado en la máxima categoría inglesa esta temporada, Dowman volvió a situarse en el foco con un doblete en la victoria por 4-2 del Arsenal sobre el Ipswich en la Carabao Cup.