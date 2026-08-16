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Mikel Arteta deja una enorme pista sobre el mercado de fichajes del Arsenal mientras tres jugadores estrella se quedan fuera de la convocatoria para la Community Shield

Fichajes
M. Arteta
G. Martinelli
G. Jesus
E. Nwaneri
Arsenal
Arsenal vs Manchester City
Manchester City
Community Shield
Premier League

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, envió un mensaje claro sobre los futuros de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Ethan Nwaneri al dejarlos fuera de su convocatoria para la Community Shield. Con el Arsenal ganando actualmente 2-0 al Manchester City en la primera parte, la sorprendente ausencia llega en medio de una intensa especulación sobre la posibilidad de que los tres jugadores abandonen el club antes de que se cierre el mercado.

  • Los rumores de traspaso rodean al trío ausente del Arsenal

    Arteta dejó fuera a Martinelli, Jesus y Nwaneri del grupo de 20 jugadores para el estreno liguero del domingo contra el Manchester City. Mientras el Arsenal domina actualmente el partido en curso con un cómodo 2-0 al descanso, el Evening Standard informa de que la ausencia del trío está muy relacionada con las dudas sobre sus futuros.

    El Galatasaray ha presentado una oferta de 38 millones de libras por Martinelli, aunque el delantero no está por la labor de marcharse a Turquía. Mientras tanto, el Nápoles está en conversaciones para fichar a Jesus, que podría salir por alrededor de 17 millones de libras. Nwaneri también ha despertado el interés de varios clubes, con el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, encargado de encontrar soluciones.

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    Nwaneri necesita jugar con regularidad

    Mientras Martinelli y Jesus afrontan futuros inciertos, la situación que rodea a Nwaneri es especialmente interesante dadas sus impresionantes actuaciones en la pretemporada. El centrocampista adolescente viajó con sus compañeros a Cardiff antes de quedarse fuera de la convocatoria para el partido. Arteta se refirió a la situación durante su rueda de prensa previa al encuentro del viernes.

    «Ethan necesita jugar al fútbol», declaró Arteta. «Si se queda aquí, es porque podemos garantizar que puede tener esos minutos. De lo contrario, simplemente es algo que no es bueno para nadie, creo». Según se informa, el Arsenal está considerando ceder a Nwaneri o venderlo con una cláusula de recompra para asegurarse de que tenga el tiempo de juego necesario.

  • Los nuevos fichajes debutan mientras las estrellas de Inglaterra descansan

    A pesar de las ausencias destacadas, los aficionados del Arsenal están viendo actualmente a los nuevos fichajes Bruno Guimaraes y Christos Tzolis, que fueron titulares y están ayudando a asegurar la ventaja de 2-0 al descanso.

    Arteta expresó su satisfacción con los nuevos jugadores. "Christos llegó pronto y eso siempre ayuda. Bruno se incorporó la semana pasada. Está en buena forma y sabemos lo que aportará al equipo", explicó. Además, Bukayo Saka y Declan Rice empezaron en el banquillo. Arteta añadió: "Es algo muy individual. Declan jugó más de 65 partidos; necesitaba un descanso completo y tenemos que ir construyéndolo. Siguen siendo muy competitivos. Querían participar y eso también es bueno verlo".

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Arsenal?

    Mientras el Arsenal busca gestionar con comodidad lo que resta de la Community Shield y asegurar el trofeo, el club dispone de poco tiempo para cerrar las salidas de Martinelli, Jesus y Nwaneri. Arteta debe asegurarse de que su plantilla siga plenamente centrada en su próxima campaña de la Premier League, dando salida activamente a los jugadores con menos protagonismo e integrando sin contratiempos a sus últimos fichajes en el equipo.

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