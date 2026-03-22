Los Gunners deben dejar atrás rápidamente esta decepción en la Carabao Cup, ya que se acerca un periodo decisivo de la temporada. El equipo de Arteta ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League con 70 puntos en 31 partidos, con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, aunque los hombres de Pep Guardiola tienen un partido menos. Su lucha por un triplete histórico continúa a buen ritmo. Tras el choque de cuartos de final de la FA Cup a domicilio ante el Southampton el 4 de abril, se enfrentan a una crucial eliminatoria a doble partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting CP. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el 19 de abril, cuando el Arsenal visite el Etihad Stadium para enfrentarse al City en un partido que aún podría tener repercusiones en la lucha por el título.