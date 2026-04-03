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Mikel Arteta defiende a once jugadores del Arsenal por no presentarse con sus selecciones nacionales, mientras se intensifica la lucha de los Gunners por el triplete
Arteta aborda las preocupaciones por las lesiones
La magnitud de los recientes problemas físicos del Arsenal se convirtió en un tema de gran debate durante el parón internacional de marzo, ya que los Gunners representaron casi la mitad del total de bajas internacionales de la Premier League. De los 23 jugadores de toda la liga que se retiraron de sus respectivas convocatorias, 11 pertenecían al club del norte de Londres, lo que desató el debate sobre si el club estaba siendo demasiado cauteloso en su lucha por conquistar títulos en múltiples frentes.
En una rueda de prensa celebrada el viernes, Arteta abordó la coordinación del club con las selecciones nacionales y declaró: «Tenemos una relación y una comunicación muy buenas con la mayoría de las selecciones nacionales, y sin duda también con Thomas [Tuchel]. Hemos prestado todo nuestro apoyo en todo momento. Cuando hay que comunicar el estado de cada jugador, siempre somos sinceros y había que tomar una decisión médica. La conclusión estaba clara».
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Defender el compromiso de los jugadores con las selecciones nacionales
Arteta se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que sus jugadores estuvieran buscando excusas para evitar representar a sus selecciones. Con el Arsenal actualmente al frente de la Premier League y compitiendo en las fases finales de las copas nacionales, el español subrayó que los propios jugadores estaban deseando jugar con sus selecciones, pero que, en última instancia, se vieron apartados del terreno de juego por auténticas lesiones.
«Cuando estás en forma y disponible para jugar con la selección, tienes que jugar», añadió el entrenador. «Nos enorgullece mucho haber tenido a tantos jugadores en la selección. Los jugadores están deseando jugar con su selección. Sé lo importante que es para ellos. Lo apoyamos plenamente y, cuando podemos hacerlo, lo hacemos».
El alcance de la lista de lesionados del Arsenal
La lista de lesionados creció considerablemente tras la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup. William Saliba y Gabriel Magalhães fueron de los primeros en retirarse por problemas en el tobillo y la rodilla, respectivamente, seguidos por Martin Ødegaard, Jurrien Timber y Eberechi Eze. La situación empeoró cuando los jugadores se incorporaron a sus concentraciones, ya que Declan Rice, Bukayo Saka y Martín Zubimendi, entre otros cinco, regresaron antes de tiempo a London Colney.
La lista incluye una amplia gama de talentos en diversas posiciones, entre ellos Leandro Trossard, Noni Madueke y Piero Hincapié. Arteta se mantiene reservado sobre cuántas de estas estrellas estarán disponibles para los próximos cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton, y prefiere no desvelar sus cartas antes del desplazamiento a St Mary's.
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Grandes ambiciones y próximos partidos
Mientras el Arsenal se prepara para la recta final de la temporada, Arteta ha dejado claro que la rotación y la forma física de la plantilla serán fundamentales para su éxito. Con la posibilidad de conseguir el triplete aún sobre la mesa, el entrenador se centra en alinear el equipo más fuerte posible para cada uno de los partidos que quedan, empezando por el enfrentamiento contra los Saints, con el objetivo de dar un paso más hacia Wembley.
«Ya lo veréis. Dejaré que especuleis. Podréis juzgarlo después», señaló Arteta en relación con su selección de jugadores. «Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que tenemos que formar la alineación más fuerte posible para ganar todas las competiciones. Estamos a dos o tres partidos de la FA Cup y sabemos lo importante que es esa competición para nosotros».