Arteta ha ofrecido una importante actualización sobre el estado físico de su plantilla antes del partido del domingo contra el Nottingham Forest en la Premier League. Zubimendi, pieza clave del centro del campo, y el defensa Hincapie sufrieron sendas lesiones de tobillo durante los ejercicios de recuperación posteriores a la victoria ante el Leeds United, lo que ha generado dudas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos nacionales y europeos.

Tras la victoria europea de su equipo entre semana, Arteta reveló que el internacional español avanza mucho más rápido en su recuperación que su compañero de la defensa. «Zubi está mucho, mucho mejor. Piero está mejorando, pero, como he dicho, su lesión parece más grave. Creo que será cuestión de semanas. No sabemos exactamente cuántas. Zubi está mejorando. Zubi está mejorando, sí. Tenemos que ver cómo responde al dolor cuando salte al campo y cómo lleva esas pequeñas molestias que todavía tendrá, básicamente», explicó el entrenador, según recoge Football London.