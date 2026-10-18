El Arsenal se prepara para enfrentarse al Nottingham Forest el domingo en el City Ground, con Havertz como previsible punta de lanza una vez más. El jugador de 27 años ha sido titular en todos los partidos de liga de esta temporada. Marcó dos goles en sus tres primeras apariciones, pero después encadenó cinco encuentros sin marcar.

Pese a su reciente sequía goleadora, Arteta sigue prefiriendo al exjugador del Chelsea antes que a Gyokeres. El internacional sueco, que llegó procedente del Sporting CP por 60 millones de libras en 2025, está cada vez más frustrado por los pocos minutos que juega en la Premier League y se siente desvinculado del actual planteamiento táctico.

Gyokeres firmó una prolífica primera temporada con 21 goles, pero la falta de titularidades habituales le ha llevado a buscar una salida a mitad de temporada. Según se informa, su malestar se ha visto agravado por el persistente interés del Arsenal en fichar a otro delantero de renombre, después de que el club intentara incorporar a Julian Alvarez en verano.



